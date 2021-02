Jaan Rannap: inspiratsiooniks on vaja midagi tegelikus elus juhtunut

Kirjanduslukku ja laste südamesse on ta end kirjutanud nii humoorikate jutustustega koolielust kui ka haaravate loomalugude ja seiklusjuttudega. Ta on töötanud lasteajakirjade ja -lehtede toimetajana, kõige pikemalt ajakirjas Täheke. Ta on tõlkinud lasteraamatuid vene keelest ning tema enda teoseid on tõlgitud 20 keelde.

"Üks tolle aja kirjanduskriitik kirjutas, et lihtne on kirjutada sellest, mida oled ise läbi elanud, pealt näinud. Ei olnud lihtne," meenutab kirjanik, kes ammutas palju inspiratsiooni oma poisipõlvest ja tegelikust elust.

Eesti lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on Jaan Rannapi looming tänaseks lastekirjanduse klassikaks saanud. "Ta on väga hea lugude jutustaja ja tema lood teeb eelkõige heaks see, et ta suudab sinna väga palju kokku põimida. Ta suudab nendesse lugudesse panna hea annuse huumorit ja satiiri, ta suudab need lood teha hästi põnevaks," ütleb Soone. "Ta suudab sinna panna sellist elutarkust, mis ei mõju nendes raamatutes moraliseeriva ja õpetavana, vaid ta põimib nende põnevuste ja lugude ja kirjelduste vahele ära, et sa ei panegi tähele, kui sa seda tarkust sealt raamatutest omandad."