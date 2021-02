Jüri Nael: pea kõik teatrikoolid tegelevad surnud inimeste pärandiga

Jüri Nael pälvis Kultuurkapitali näitekunsti valdkonna peapreemia EMTA rahvusvahelise kaaegse kunsti õppekava algatamise ja eestvedamise eest. Kultuurisaates "OP" kinnitas ta, et loodud õppekava eesmärk, et õppejõudude asemel astuksid tudengite ette tegevkunstnikud.

Jüri Nael kinnitas, et ta on tänaseks 12 aastat Londonis elanud. "Eelmise aasta jaanuaris tulin ma Eestisse, seega eelmisel aastal olin ma oma Tallinna kodus päris palju," mainis ta ja tõdes, et vahepeal tuli paar korda ka Venemaal käia, et Peterburis üht tükki teha. "Oma Londoni kodus pole ma olnud juba tervelt aasta."

"Paar aastat tagasi tegin ettepanku Eesti muusika- ja teatriakadeemia, et võiks avada rahvusvahelise kaasaegse etenduskunsti magistriõppe," selgitas ta ja tõdes, et magistriõppeid on maailmas palju ja formaate on erinevaid. "See oli minu unistuste projekt, et teha üks magistriõpe, mis väga otseselt vaatab, mida võiks ühele noorele ja arenevale kunstnikule anda."

"Ülesanne oli see, et õppetööd ei vii läbi mitte õppejõud, vaid tegevkunstnikud," sõnas Nael ja lisas, et tema eesmärk oli sellised inimesed üle maailma kokku noppida ja meelitada nad akadeemiasse. "Me oleme ikkagi praegu suutnud Eestisse tuua tõesti maailma tipptegijaid."

Nael tõdes, et kõik teatrikoolid tegelevad surnud inimeste pärandiga. "Ikka vaadatakse rohkem ajaloo poole, vaadatakse kuskil 20. sajandi suuri teatritegijaid," ütles ta ja kinnitas, et Eestis loodud magistriõppe puhul ei kavatse nad tegeleda nende inimestega, kelle pärand on ajaloos. "Me tegeleme nende inimestega, kes hetkel tegelevad oma loomingu väljatöötamisega."