Ants Soots: inimene peab midagi läbi elama, et ta saaks end välja elada

"Muusika ei vaja ainult äraõpitud teost, äraõpitud muusikat, ja ühesõnaga selleks, et muusikasse sisse elada, peab inimene midagi üle elama. Ta peab läbi elama, siis ta saab alles välja elada," sõnas Soots.

Väljendus ja väljenduse otsimine on talle alati meeldinud, tunnistas Soots. "Mulle väga meeldis kooli ajal kirjandeid kirjutada. Ma isegi tahtsin ajakirjanikuks saada, aga saatuse õnneks seda ei juhtunud."

Tagasi mõeldes on läinud ikka ütlemata hästi, tunnistas Soots. "Kui palju huvitavaid inimesi on mind ümbritsenud, kui palju huvitavatest nähtustest, üritustest, millest kõigest ma olen osa saanud. See on üks ütlemata suur rikkus."