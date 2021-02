Vaike Uibopuu: seda, millisest inimesest saab hea koorijuht, ma ennustada ei oska

Vaike Uibopuu tõi välja, et ta on Tartu Ülikooli akadeemilist naiskoori juhatanud 43 aastat. "Minu lauljad on need, kes on üle Eesti laiali, neid on mitu tuhat," ütles ta ja lisas, et ta on väga tänulik Tartule. "Ma poleks kuskil mujal nii huvitavate inimestega kokku saanud."

Seda, millisest inimesest saab hea koorijuht, ta ennustada ei oska. "Kui ma andsin oma koori üle Triin Kochile, siis ma ei näinud, et ta oleks üdini suur muusik, vaid märkasin just seda tugevust, mis teha hinges on," sõnas ta ja lisas, et peab olema tahet sellise raske elukutse juures olla.

Oma kooridesse lauljate valimisel on Uibopuul väga klassikaline põhimõte: inimene peab viisi pidama ja olema musikaalne.