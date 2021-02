Vello Vinn: ma olen sürr-sümbolist

Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia pälvib tänavu Vello Vinn, kelle omanäoline visuaalne maailm on žürii sõnul avaldanud mõju tervele põlvkonnale ning jääb mõjutama veel mitmeid tulevaid põlvkondi. Vinn kutsub ise ennast sürr-sümbolistiks.

Vinn on oma isikupärases, nii pop- kui ka psühhedeelse kunsti esteetikast mõjutatuna, sõna ja kujundiga vigurdavas kunstikeeles, käsitlenud probleeme, mis on täna sama aktuaalsed kui viiskümmend aastat tagasi.

"Minu loomingu inspiratsioon on laialdaselt võttes lihtsalt maailm ja elu. Aga inspiratsiooni saab paljudest asjadest. Mõtteid arendada selles mõttes, et lihtsalt tutvuda maailma, elu või loodusega või ükskõik millise küsimusega," selgitas Vinn.

Ta lisas, et püüab olla oma mõtetes ja tegevuses vaba. "Mõned asjad võivad olla hoopis teisest voolust, aga ühendada annab paljusid asju ja ühendaja ongi see kunstniku mõttemaailm, tema aju. Ütleme, et ma olen sürr-sümbolist."