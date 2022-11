Liivrand Vello Vinnast: tema töö alateadvusega on lihtsalt fantastiline

Näituse "Multiplitseeritud" kuraator Harry Liivrand on koondanud väljapanekusse töid üheksast sarjast, kus ühiseks nimetajaks on unenäo, alateadvuse ja kaleidoskoobi esteetika. Sarjad tegelevad urbanistliku keskkonna, inimese ja mütoloogia temaatikaga.

"See näitus käivitab meis tegelikult tohutu fantaasia, kui me seda näeme. Minu meelest teeb see Vinna loomingu ka 2022. aastal väga põnevaks ja kaasaegseks," selgitas Liivrand.

"Kui me lähtume sellest, et tegemist on sürrealistliku kunstnikuga ja seda juba algusest peale, on tema töö alateadvusega lihtsalt fantastiline. Poole sajandi jooksul jäädes kindlaks sellele, millest ta kunagi alustas, ning mitte karvavõrdki endale hinnaalandust lubades, on ta jõudnud tulemuseni, mis on absoluutselt rahvusvaheline," lisas ta.

Näitus "Multiplitseeritud" jääb Allee galeriis avatuks 8. jaanuarini.