Ringkäik on osa Kumu kunstimuuseumi näituste veebitutvustuste sarjast, mis algas kuraatorituuriga näitusel "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis". Vinna näituse tuuril saab vaataja video vahendusel külastada graafiku ja tema loomingust mõjutatud noorema põlvkonna kunstnike teostele keskenduvat väljapanekut. Pärast live-tuuri jääb video Kumu Facebooki-lehele ka järelvaatamiseks.

Vello Vinna (1939) teosed on näide 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses esile tõusnud eesti graafikute põlvkonna loomingust, kus pildimängude kõrval toimub töödes aset sõnamäng ja absurdihuumor, mille kaudu saab vaatajast kaasamõtleja ja kunstniku loomingus osaleja. Teostes, millel on kokkupuuteid nii pop- kui ka psühhedeelse kunstiga, on Vinn ühtlasi käsitlenud oma ajastu olulisi probleeme, mis mõjuvad aktuaalsetena ka tänapäeval.

Vello Vinna mõju näitamiseks on tema tööd näitusel asetatud dialoogi nooremate autorite töödega. Mihkel Kleisi maalid, graafika ja graafilised kujundused on inspireeritud Vinna illustratsioonide sümmeetriast ja ulmelistest kujunditest. Lilli-Krõõt Repnau ühendab teadlikult traditsioonilist graafikatehnikat ja kaasaja düstoopiaid. Kristina Õlleki installatsioon võtab lähtepunktiks teose "Raketid" (1971), liikudes Jules Verne'i ulmekirjanduse temaatikast tänapäeva mereuuringute juurde. Kiwa maalid rakendavad kontseptuaalse vea meetodit, dekonstrueerides ja rekonstrueerides Vinna teoseid. Kiwa ja Ragnar Neljandi installatsioon võimendab sümmeetriaprintsiipi – ruumid ja kujundid hakkavad lõpututes peegeldustes elama oma elu. Krista Mölderi fotosari keskendub raamimata lehtede avatusele ja haprusele. Graafiline kujundaja Brit Pavelson astub dialoogi Vello Vinna loomingu sõnalise osaga.