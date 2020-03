Kumu kutsub värskete näituste virtuaalsele tuurile

Ehkki Kumu koduleht pakub üleval olevate näituste kohta rohkelt pildi ja tekstimaterjali, otsustati virtuaalselt jätkata ka rahva seas väga armastatud kuraatorituure, kus teosed üksipulgi lahti seletatakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kumu direktor Kadi Polli ütles, et Kumu teeb virtuaaltuure näitustest, mis on äsja avatud või mis jäävad karantiiniperioodi. "Me alustasime naiste näitusest, mille viimane päev peaks olema 26. aprill. Nii et kui läheb halvasti ja muuseumid on suletud 1. maini, siis seda näitust rohkem ei näegi," selgitas Polli.

Kadi Polli lisas, et muuseumil on plaanis juba ka järgmised postitused, mis hiljem jäävad järelevaadatavaks kodulehel. "Järgmisena on meil mõeldud 1990ndate virtuaaltuur, mille me äsja hoo ja uhkusega avasime," ütles ta.

Lisaks toimuvad muuseumi kodulehel ka lastele mõeldud e-kunstiringid. Uusim neist tutvustab hiljuti avatud Vello Vinna näitust.