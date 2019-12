Kumu suurnäitus keskendub 19. sajandi muutustele naiskunstnike eneseteadvuses ja ühiskonnas

Kumu kunstimuuseumi suures saalis on avatud väljapanek "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis" naiskunstnike loomingust, mis on sündinud koostöös Ateneumi kunstimuuseumiga. Näitus keskendub 19. sajandil alguse saanud muutustele naise eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis.

Kumu kunstimuuseumi direktori Kadi Polli sõnul on näituse teema eesmärk näidata, millistesse žanritesse naised olid surutud ja miks see nii oli.

"Lillelaste ja portreemaale on siin rohkem kui tavalisel näitusel või kas või Kumu püsiekspositsioonis muidu näha oleks. Aga me proovime seda ka näidata, miks see nii oli," selgitas Polli.

"Naistel ei olnud väga pikalt üldse võimalik kunstiakadeemiates õppida ja kui haridust oli võimalik omandada, siis neil ei olnud lubatud maalida akte. See tähendas ka seda, et nad ei saanud maalida suuri ajaloomaale, mis eeldasid figuuri tundmist ja sellega töötamise oskust. Seetõttu keskendusid naised portreedele, maastikele ja vaikeludele," rääkis näituse kuraator Anu Allas.

Näitusel on oma loominguga esindatud tuntud autorid eesti kunstiloost, nagu Karin Luts, Natalie Mei, Lydia Mei, Olga Terri, aga ka Soome maailmanimed, nagu Helene Schjerfbeck või Tove Jansson.

"Kui me tegime Ateneumiga koostööd, siis nemad ütlesid, et Soomes on naiskunstnik nii läbi uuritud, et nemad selliseid näitusi enam ei tee, vaid panevad naised ja mehed kokku ja vaatavad seda läbi linnakultuuri," selgitas Polli.

"Nende paralleelnäitused on just lähtunud ühest Soome näituseprojektist. 2017. aastal oli Soomes näitus "Modern Woman", mis läks väga hästi nii New Yorgis kui ka Stockholmis. Sealt on see idee võetud, aga Kumu kunstimuuseumis tundus, et meie puhul on vaja naiste teema läbi mängida suures mahus," lisas Polli.

"Huvitav on ka see, mida see näitus esile tõstab – naiskunstnikud on väga huvitatud olnud iseendast ja teistest naistest. Meil on väga vähe meeste portreesid. See ei ole seepärast, et me oleks nad välja visanud, aga neid ongi naiskunstnike loomingus vähe, nad on suhteliselt igavad või tellimustööd," nentis Polli.

"Aga see, et naiskunstnikud keskenduvad iseendale ja tõstavad enda maailma keskpunkti, mida reaalses maailmas ei ole olnud, on läbiv ja väga huvitav joon, mida me siin ka näitame," lisas Polli.

Suurnäitus Eesti ja Soome naiskunstnike loomingust jääb avatuks 26. aprillini. Lühiekskursioonid näitusel toimuvad laupäeviti kell 15.00.