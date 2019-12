Kumu uus näitus tutvustab kõrvaliseks jäänud naiskunstnike loomingut

Eesti Kunstimuuseumi 100. tegevusaastal on Kumu võtnud fookusesse naiskunstnikud. Näitus "Eneseloomine" keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja ühiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Teiste hulgas on eksponeeritud Julie Hagen Schwarzi, Sally von Kügelgeni, Karin Lutsu, Natalie Mei, Lydia Mei, Aino Bachi, Olga Terri, Maria Wiiki, Helene Schjerfbecki, Sigrid Schaumani, Elga Sesemanni, Ellen Thesleffi, Tove Janssoni ja Tuulikki Pietilä teosed.

Alates 20. sajandi II poolest on kogu maailmas pööratud naiskunstnike loomingule järjest rohkem tähelepanu. Mitmetel ajaloolistel ja ühiskondlikel põhjustel peeti varem naiskunstnike loomingut sageli kõrvaliseks ning seetõttu on nende teoseid võrreldes meeste omadega tunduvalt vähem nii kunstikogudes kui ka näitustel. Ometi kinnitavad paljude naiskunstnike elukäigud ja loometeed, et naised ei ole tingimata olnud ühiskondlike olude passiivsed ohvrid, vaid loonud võimalusi enesearendamiseks ja kunsti kaudu oma maailma kogemise viiside väljendamiseks. Erinevate teemade ja ajastute kaudu annab Kumu näitus ülevaate naiskunstnike tegevusaladest ning nende enesetunnetuse ja elukeskkonna muutumisest alates 19. sajandi keskpaigast kuni 1950. aastateni.

Kumu esitleb avamisel ka näitusega kaasnevat illustreeritud artiklikogumikku, mis pakub sissevaateid ühiskondlikku ja intellektuaalsesse keskkonda, milles naiskunstnikud on tegutsenud ja mis on neid kujundanud. Tähelepanu pööratakse naiskunstnike hariduskäigule, reisimisvõimalustele, ühiskondlikele vaadetele ja loomingulistele huvidele ning positsioonile eri ajastutel.

5.–6. märtsil 2020 toimub Kumu auditooriumis näitusega seotud konverents "Naiskunstnikud Balti- ja Põhjamaade muuseumides".

Näitus on avatud kuni 26. aprill 2020.