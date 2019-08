Pallas pühendab 100. aastapäeva näituse oma naiskunstnikele

Ühises näituseruumis on väljapanekul Pallase-nimelise kooli 1924. aasta lõpetaja Natalie Mei joonistus "Kalarand" ja 2019. aasta vilistlase Regina-Mareta Soonseina graafiline leht "Maastik" ning teiste tuntud naiskunstnike teosed, kelle loometee sai alguse kunstikooli sünnilinnas Tartus.

Galerii kolme korrust hõlmaval näitusel on esindatud erinevatel loomingulistel aladel tegutsenud ja tegutsevad mitme põlvkonna naisautorid, kes on jätnud jälje eesti kunsti ning paljud neist pedagoogidena ka erialaharidusse. Nad on õppinud Pallase kunstikoolis 1920. aastatest 1940. aastate keskpaigani ja jätkanud või alustanud õpinguid Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis, kus suurem osa õppejõude olid Pallase lõpetanud kunstnikud. Enamik läbisid järgnenud poolsajandil stuudiumi Tartu Kujutava Kunsti Koolis, Tartu Kunstikoolis ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, kus õpetajad Pallase ja loetletud koolide vilistlased.

Näitusel esinevad Ellinor Aiki, Ida Anton-Agu, Tiiu Aru, Ann Audova, Aino Bach, Svetlana Bogomolova, Eike Eplik, Merike Estna, Maie Helm, Anna Hints, Helgi Hirv, Mare Hunt, Lagle Israel, Eva Jakovits, Valve Janov, Anu Juurak, Silvia Jõgever, Kalli Kalde, Tiina Karu, Saskia Kasemaa, Annika Kiidron, Mari-Leen Kiipli, Linda Kits-Mägi, Concordia Klar, Ellen Kolk, Kristi Kongi, Inge Kudisiim, Ilme Kuld, Tiina Kraav, Imbi Kruuv, Elisabet Kurre, Maila Käos, Kaja Kärner, Lydia Laas, Malle Leis, Kairi Lentsius, Sandra Lepik, Lea Liblik, Leontine Lind-Karu, Silvi Liiva, Lola Liivat, Kaia Lukats, Karin Luts, Rutt Maantoa, Luule Maar, Eilve Mangus, Epp Mardi, Katrin Maask, Natalie Mei, Johanna Mudist, Ella Mätik, Meiu Münt, Naima Neidre, Eva Ole, Maris Palgi, Tiiu Pallo-Vaik, Hille Palm, Erika Pedak, Sirje Petersen, Ellen Polli, Tuuli Puhvel, Maie-Ann Raun, Salme Riig-Schönberg, Maria Rästa, Mari Rääk, Katrin Sasi, Angelika Schneider, Kristel Sergo, Sille Sikmann, Maari Soekov, Riin Somelar, Regina-Mareta Soonsein, Kristel Suigussaar, Ella Summatavet, Evelin Zolotko, Alide Zvorovski, Diana Tamane, Kersti Teenu, Elin Tober, Kadri Toom, Salome Trei, Anna-Stina Treumund, Endla Tuutma, Lüüdia Vallimäe-Mark, Tuuli Vahesaar, Helle Vahersalu, Agathe Veeber, Viive Väljaots-Talvik.

Näitusega "Naiskunstnikud Pallasest" kaasnevad kuraatorituurid ja vestlusring vilistlastega "Naisena kunstikoolis".

Näituse on kujundanud Madis Liplap, plakati Tiina Viirelaid.