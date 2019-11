Maila Käos jutustab Nooruse galeriis oma aastat läbi mustrite

2018. aasta oktoobris alustas kunstnik projektiga, kus proovis jutustada oma päeva läbi mustrite. "See teekond sai alguse hetkel, mil mõttetu tegevuse mõtestamine vajas mõtet. Päev päeva järel mustreid luues sain aru, et ainuke mõte neid luua, on tekitada endas täiuslikkuse seisundit," kirjeldas Käos näitust.

Alguses oli kunstnik kahtlev, sest iga joon, mis paberile tuli, pidi olema rangelt mõtestatud, alluma tema jaoks ideaalsele kompositsioonile, olema igast küljest vaadeldav. "Olin enda vastu karm ja kriitiline oma tegevuse tulemuse suhtes. Mida aeg edasi seda rohkem lubasin endale vabadust lahti lasta, mäletan hetke Riias, kus kohvikus istudes oma päevast mustrit joonistades piisas vaid naivistlikust kohvitassist ja vajalik seisund oli loodud," ütles ta.

"Luues ei saa kunagi kõrvale jätta inimesi enda ümber, kes teisel viisil me elule mõtte annavad. Sel teekonnal läbi aasta on minu suurimaks toetajaks olnud minu pere, kes nädalalõppudel minu seitsmest mustrist valminud komplektist oma lemmikud valis. Selline vahetu tagasiside andis tunnistust et minu tegevus hakkab järjest rohkem suuremaid mõõtmeid saama," ütles Käos.

Näitusel "365 täiuslikkuse seisundit" saab vaadelda Käose aastat läbi lugude, mis oma vormilt on 8,5 x 8,5 cm 365 paberitükile mahutatud. "Teksti ei ole, on vaid muster, mis oma lihtsuses või keerukuses pani aasta aega mu päevale punkti, andes mõttetule tegevusele mõtte läbi täiuslikkuse seisundi, mida see minus endas tekitas," lausus ta.

Näitus "365 täiuslikkuse seisundit" avatakse kolmapäeval, 13. novembril kell 17.30.