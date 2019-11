Maila Käos: mustrite tegemine on selline mõttetu tegevus, aga tunne oli ikkagi hea

Eelmise aasta oktoobrist alates joonistas Käos iga päev ühe mustri, mis iseloomustas tema selle hetke seisundit, vahendas "Aktuaalne kaamera". Käos joonistas mustreid tavapärase markeriga akvarellpaberi tükikestele kord ülimalt detailirohkelt, siis jälle vabama käega.

Käose sõnul saavutas ta täiuslikkuse seisundi just nende mustrite loomise ajal. "Iga kord, kui see muster valmis sai, siis kuigi see on selline mõttetu tegevus, istud laua taga, joonistad mingit mustrit, raha see sulle sisse ei too ja võtab aega siis tunne oli ikkagi hea," ütles Maila Käos ja rõhutas, et kui sul võib-olla päeval ei läinud nii hästi, siis vähemalt teadsid, et õhtul on see üks asi, mis ootad.

Näitus "365 täiuslikkuse seisundit" jääb Nooruse galeriis avatuks kuni 30. novembrini.