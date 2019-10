Reedel avas maalikunstnik Merike Estna Malmö Moderna Museetis isikunäituse "Tuleviku tont täis mineviku mälestusi" ("Ghost of the future, filled with memories of past"). Andreas Nilssoni kureeritud näitus on Estna esimene isikunäitus Skandinaavias.

Moderna Museet Malmö toimuval näitusel "Tuleviku tont täis mineviku mälestusi" kohtuvad abstraktne kunst mütoloogia ja muinasjuttude maailmaga. Väljapanekus on Merike Estna viimase paari aasta teosed koos uue loominguga. Spetsiaalselt Malmö näituseks on kunstnikul valminud uus seeria keraamilisi anumaid ja neljaosaline monumentaalmaal "Ohustatud aegade ookean" ("Ocean of Endangered Times").

Muuseumi kahes saalis toimuv näitus hõlmab Estna varasematest töödest teiste seas käsitsi maalitud keraamilistest plaatidest põrandat 13. Balti triennaalilt, pealkirjaga "Muna, vastne, nümf" ("An egg, a larva, a nymph", 2018) ja käsitsi maalitud keraamilistest plaatidest vann-skulptuuri Tallinna Linnagalerii näituselt "Misantseen" (kuraator samuti Andreas Nilsson). Samuti seeriat "Puutüved, maod ja teised loomad ("Tree trunks, serpents and other animals", 2017–2018) kaasaegse kunsti keskuse kim? isikunäituselt "Ühekordsete kinnaste giid" ("Disposable Gloves Guide"), mis koosneb mitmetest puutüvede otsa horisontaalselt paigutatud maalidest, toimides publiku jaoks ka laudade ja pinkidena ning muutes ruumi kogunemis- ja suhtluskohaks.

Lisaks 4200 käsitsi maalitud ja glasuuritud keraamilistele plaatidele ja esemetele sisaldab põrandainstallatsioon "Muna, vastne, nümf" (2018) ka performance'it, mille esitaja on enamasti Leedu kunstnik ja tantsija Andrius Mulokas. Moderna Museet Malmös toimus performance näituse avamisel ja esimesel päeval, esitajad olid kunstnikud Merike Estna ja Andrius Mulokas.

"Merike Estna loomingus on maal elav ja voolav aines, mis võib võtta igasuguse kuju. Ta teostes saavad kokku vaimne ja aineline, pannes müüdid ja ajaloo silmitsi seisma ebakindla tõelise tulevikuga," rääkis kuraator Andreas Nilsson.

Merike Estna "2". Autor/allikas: Moderna Museet Malmö/Helene Toresdotter

"Sellest lähtuvad ajaloolisi muutusi ja arengut puudutavad küsimused tuletavad meelde kunstniku isiklikku tausta – ta on kasvanud üles Eestis, ühes Balti riigis, piirkonnas, mis pärast Nõukogude Liidu lagunemist läbis lühikese aja vältel suure poliitilise muutuse," lisas ta.

Estna ajamahukaid installatsioone võib kogeda kosumise, kujutlemise ja ühiskondliku kogunemise kohana, mis on üheaegselt haprad, sundimatud ja lootusrikkad, jätkas Nilsson. "Ta teosed – olgu siis keraamilised esemed, maalid lõuendil või performance'id – kannavad endas midagi suuremat, midagi tabamatut ja laetut. Samavõrd kui suhtumine ja vabadustunne, mis saadab nii teoste tegemist kui ka selle loodud ühiskondlikku korraldust, näib nende sisu olevat ka meedium ise."

Merike Estna (1980) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias maali bakalaureuseõppe ning 2009. aastal Londoni Ülikooli Goldsmithsi kolledži kunstimagistrantuuri. Estna performatiivset loomingut on mh näidatud 13. Balti triennaalil "Unusta tont" (Tallinn), Kiasma kunstimuuseumis (Helsingi), 17. Performa tegevuskunsti biennaalil ja galeriis Art in General (New York). Ta isikunäitused on toimunud mh Kunstraumis (London), kaasaegse kunsti keskuses Kim? (Riia), Kumu kunstimuuseumis (Tallinn), Bosse & Baumi galeriis (London), Karen Huberi galeriis (México) ning Temnikova & Kasela galeriis (Tallinn). 2014. aastal anti Estnale Konrad Mäe preemia, 2017. aastast töötab ta dotsendina Eesti Kunstiakadeemias.

Moderna Museet Malmö on 2009. aastast tegutsev Rootsi riikliku kunstimuuseumi Moderna Museet filiaal Malmös, mis korraldab iseseisvat näituseprogrammi eraldiseisvalt Stockholmis asuvast peamuuseumist.

"Tuleviku tont täis mineviku mälestusi" on Moderna Museet Malmös avatud kuni 26. jaanuarini 2020.