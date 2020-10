EKA muuseumi kuraator: monumentaalkunstis on materjal kõige olulisem

Galeriis on väljas 46 kunstniku 138 tööd, mis grupeeritud nii valmimisaega kui ka eri aastakümnete stiile ja värvieelistusi silmas pidades. Näituse kujundaja Kristi Kongi tõdes, et kuna teema on monumentaalkunst, siis tegelikult tuleks sisenda ruumi ka niiviisi, et ta oleks monumentaalne. "Näituse kujunduse tõuge sai alguse värvist, mul saavad üldiselt kõik asjad alguse värvist," kinnitas ta.

EKA muuseumi kuraator-koguhoidja Reeli Kõiv sõnas, et väljapanekul saab näha enam kui 30 aasta monumentaalkunsti kavandeid ja töid. "Monumentaalkunstis on materjal kõige olulisem, sest on see, mis paneb töö särama," selgitas ta ja lisas, et umbes 40 tudengite tehtud monumentaalkunsti teosest on praeguseks alles pooled, mis paiknevad laiali üle Eestimaa. Teosed on kaardistatud näituse kataloogis.

Väljas on ka töid, mille autorid alles ootavad tuvastamist, kuraator loodab, et nii mõnigi endine tudeng oma töö ära tunneb ja sellest EKA muuseumile teada annab. Näitus "Nähtamatu monumentaalmaal" jääb avatuks kuni 5. novembrini.