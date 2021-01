Pildid: Exploreri ärihoone seinal saab kuni veebruarini näha Kristi Kongi teost "Roosa pilv"

Exploreri ärihoone seina katva kunstinäituse eesmärk on tuua kaasaegne kunst linnaruumi ja pakkuda kunstnikele võimalust jätkata töötamist uues reaalsuses, kus siseruumides viibimine on piiratud.

Kunstnik Kristi Kongi selgitas, et installatsiooni "Roosa pilv" on ta kokku pannud erinevate vaatluste käigus. "Konkreetselt see installatsioon annab vaatajale võimaluse viibida taeva sees või taeva kohal või taeva läheduses, aga alguse on see saanud minu valgusjäädvustustest," ütles ta ja mainis, et see pilt, mida Exploreri ärihoone seinal saab näha, on filmitud Tšiili kohal. "Teekond oli Santiagost Atacama kõrbe."

"Mul on kombeks lennukis olles jäädvustada pilti aknast välja, mulle on pakkunud huvi see, kuidas valgus muutub ja vaheldub," sõnas ta.

Kunstiteos on nähtav pimedal ajal alates päikeseloojangust kuni kella 22-ni hilisõhtul. Kristi Kongi teos on üleval kuni 4. veeburarini, järgmised kunstnikud, kes maja seinale uue teose loovad, on Flo Kasearu ja Norman Orro.