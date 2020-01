Haapsalu linnagaleriis näeb Merike Estna näitust "Pärlite Ema"

"Pärlite ema" esimest osa esitati esmakordselt Mexico Citys Karen Huberi galeriis kevadel 2019. Kuraator Alberto Rios de la Rosa.

Haapsalu linnagaleriisse jõuab näitus täiendatud variatsioonidega ja spetsiaalselt Haapsalu linnagalerii jaoks valminud uute teostega. Näitus "Pärlite ema" koosneb suureformaadilisest autobiograafilisest maalist "Flying banana/angel, flew over my head, on the 7th floor, above the seabed" 2017 (5m x 3m) mis asetub galerii põrandale, kui piknikulina. Lisaks seeriast väiksematest maalidest (2019), keraamilistest anumatest (2019), mesilasvahast skulptuuridest (2018) ning vitraažist (2019). Uue teosena lisandub suureformaadiline maal kui sirm (2019) mis jaotab galerii mõtteliselt kaheks, ja valik väiksemaid maale seeriast "I wish you all the best" 2019.

Klassikalise maalimisstrateegia disartikulatsiooni raames kasutab kunstnik erinevaid materjale, mis on seotud erinevate kandjatega, näiteks keraamikat või veelgi vähem ortodoksseid koostisosi, näiteks mesilasvaha. "Sticks from the Woods hints from the Hood" on rühm mesilasvahast küünaldest, mis võivad valgustada ruumi, muutes selle justkui kabeli sarnaseks, tekitades hetkeks mõtiskluse mesilaste rolli kohta keskkonna tasakaalus ja nende väljasuremisohust. Ruumi metamorfoosi täiendab vitraaž mis mõtteliselt valgustab pimendatud ruumi ja milles peitub viide vaimseks meditatsiooniks mõeldud paikade sümboolses tähtsuses ja selle sügavas seoses kunsti esitlusega.

Estna kustutab lõplikult käsitöökunsti eristanud kaanonid, valmistades esemeid, mida saab justkui kasutada muudel eesmärkidel, mis pole pelgalt imetlemiseks. "Lendav banaan/ingel, lendas üle mu pea, 7. korrusel, merepõhja kohal" on performatiivne maal, mis on teatud juhtudel ette nähtud kasutamiseks piknikumatina. Ühelt poolt õnnestub kunstnikul kujutatava meediumi olemus relvastada, muutes mõtiskleva kasutuse utilitaarseks. Samal ajal sõnastatakse erinevad sotsiaalsed ja kultuurilised rituaalid, mis ilmnevad nendes stsenaariumides, kui neid näidatakse maailma eri paigus. Värvikihid ja seega ka nende valmistamise tehnika ehitavad ideaalset stsenaariumi ja genereerivad seeria täiendavat lugemist molbert-maalidele ja anumatele, mis täiendavad näituseruumi. Kunstniku looming on transtsendentaalne, toetades etenduse ja pildilise meediumi vastavust. Maali ja etenduse suhe on Merike Estna lavastuse mõistmiseks hädavajalik. "Pärlite ema" pakub põlvkondade dialoogi ja järelemõtlemisruumi meediumi uutest piiridest ja selle võimest ühiskondlikku mõju avaldada.

Graafiline disain: Martina Gofman

Installeerimine: Valge Kuup ja Haapsalu Linnagalerii

Näitus on avatud kuni teise veebruarini.