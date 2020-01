Uude veebikeskkonda koondatakse Haapsalu-teemalised tekstid

Idee selle loomiseks sündis mullu Haapsalu 740. sünnipäevaks ilmunud raamatu, "Haapsalu. Aeg. Inimesed" tuules, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kirjandusteoste täistekste üles ei panda, kuna raamatukogul on soov innustada valitud lõike lugenud inimesi raamatuid ka laenutama.

Raamatukogu direktori Ilme Sepa sõnul tööd jätkub, sest autoreid on palju ja uuemate teoste puhul tuleb küsida nende kasutamiseks ka luba. "Tööpõld ei ole ehk võrreldev näiteks Tartu või Tallinnaga, aga kuna Haapsalu on olnud läbi aegade huviorbiidis tänu sellele, et sõidetakse Hiiumaale või tullakse puhkama Haapsallu, siis ma usun, et neid kirjanikke ja inimesi on, kes Haapsalut hea sõnaga on ka kirjasõnas meenutanud ja meenutavad ka tulevikus."

