Galerii. Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati Lugemiku viimase kümnendi trükiste näitus

Näituse eesmärk on luua ja laiendada arusaamu graafilise disaini ja kunstikirjastamise eripäradest ning selle eri kihtide tähendustest. Näituse fookuses on seekord kirjastus. Kümmekond aastat Eesti kunstiväljal tegutsenud kirjastus Lugemik on oluliselt defineerinud kunsti ja disaini esitlemise vorme kaasaegse graafilise disaini vahenditega ja keeles ning tutvustanud neid valdkondi aktiivselt ka rahvusvahelisel väljal.

Iseseisva kunstikirjastusena on Lugemik koostöös kunstnike, disainerite, teoreetikute ja mitme kultuuriinstitutsiooniga kaardistanud suure osa tänapäeva Eesti kunsti- ja disainimaastikust. Näitus keskendub kunstiteose tiražeeritavaks objektiks tõlkimisele kui raamatu tegemise meetodile, puudutades raamatu väljaandmisega seotud teemasid alates graafilisest disainist ja kunstiteose reprodutseerimisest kuni mitmesuguste koostöövormideni.

Näituse keskmes on valik kunstiteoseid Lugemiku kirjastatud raamatutest, mis koos trükistega annavad ülevaate erinevate kahe- ja kolmemõõtmeliste teoste, tekstipõhiste tööde ning performance'ite tõlkimisest raamatu formaati. Eksponeeritud on järgmiste kunstnike ja disainerite tööd: Merike Estna, Dénes Farkas, Flo Kasearu, Knock! Knock! Books, Paul Kuimet, Marge Monko, Kadri Noormets & Asia Baś, Tõnis Saadoja, Jaanus Samma, Anna-Stina Treumund, Anu Vahtra, Ranno Ait, Jaan Evart, Mikk Heinsoo, Ott Kagovere, Tuomas Kortteinen, Else Lagerspetz & Loore Sundja, Ott Metusala, Ronald Pihlapson, Indrek Sirkel, Jan Tomson.

Koos näitusega ilmub ka mahukas kataloog, kuhu on kaastööd teinud disainikriitik ja kuraator Kristina Ketola Bore (NO), teoreetik ja Yale'i ülikooli kunstiteaduse doktorant Mia Kang (US), kunstnik, raamatuoguhoidja ja kirjastaja Lieven Lahaye (BE), kirjastuse Knock! Knock! Books eestvedajad Else Lagerspetz & Loore Sundja (EE). Lisaks on väljaandes uuesti trükitud valik Lugemiku trükistes varasemalt ilmunud tekste. Kataloogi esitlus toimub 7. juunil.

7.–8. juunil toimub näitusel rahvusvaheline kunstikirjastamise sümpoosion ja raamatumess, kus osaleb üle 20 kultuuri- ja kunstikirjastuse kogu maailmast. Lisaks toimuvad näituse raames mitmed lastele ja nooretele mõeldud töötoad ning avalikud giidituurid.

Lugemik on Tallinnas tegutsev iseseisev kunstiraamatute kirjastus, mille asutasid 2010. aastal graafiline disainer Indrek Sirkel ja kunstnik Anu Vahtra. Koostöös noorte kunstnike, disainerite ja teoreetikutega on Lugemik tänaseks välja andnud 81 trükist. 2013. aastal avas Lugemik oma esimese raamatupoe Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) hoovil ning 2017. aastal koostöös Tallinna Kunstihoonega poe teise asukoha kunstihoone fuajees. 2018. aastal ühines Lugemikuga graafiline disainer ja teoreetik Ott Kagovere.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum on kõigile huvilistele avatud erialakeskus, mis kogub, säilitab ja esitleb kohalikku disaini ja tarbekunsti, korraldab rahvusvahelisi näitusi ning tutvustab nende valdkondade mitmetahulist olemust.