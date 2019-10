Selgusid Konrad Mäe preemia nominendid

Konrad Mäe preemiale kandideerivad Mihkel Ilus, Veiko Klemmer, Andres Koort, Katrin Koskaru, Kaarel Kurismaa, Holger Loodus, Mihkel Maripuu, Maarit Murka, Karl-Kristjan Nagel, Urmas Pedanik, Sirje Petersen, Katrin Piile, Laura Põld ja Imat Suumann.

Konrad Mäe nimelist medalit ja rahalist preemiat, mille väärtus on 3200 eurot, annavad välja Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit ja Eesti Kultuurkapitali kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital välja alates 1979. aastast.

Preemia žüriisse kuuluvad Tiiu Rebane ja Tiina Tammetalu Eesti Maalikunstnike Liidust, Tõnis Saadoja ja Mari Vallikivi Eesti Kultuurkapitalist, Vano Allsalu ja Elin Kard Eesti Kunstnike Liidust.

Konrad Mäe nimelise medali ja preemia laureaadi nimi avalikustatakse reedel, 1. novembril kell 12.00. Preemia pidulik üleandmine toimub 1. novembril 2019 kell 17.00 Tallinna Kunstihoones.

Konrad Mäe nimelist medalit ja preemiat annavad Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Maalikunstnike Liit välja alates 1979. aastast, meenutades sellega Konrad Mäe sünnipäeva 1. novembril ja Mäe olulisust siinse maalikunsti arengus.

Preemia annavad nad välja maalikunsti teose, teoste seeria, näituse või kunstiprojekti eest, mis on oluliselt rikastanud eesti maalikunsti ning olnud avalikult eksponeeritud ajavahemikul väljaandmisele eelneva aasta 1. novembrist kuni väljaandmise aasta 1. novembrini. Preemia määramine kunstnikule on ühekordne. Preemiaga kaasneva medali autor on metallikunstnik Enn Johannes.

Alates 1979. aastast on preemia pälvinud teiste hulgas Olga Terri, Tõnis Saadoja, Lembit Sarapuu, Alice Kask, Kaido Ole, Enn Põldroos, Sirja-Liisa Eelma, Toomas Vint, Merike Estna, Peeter Mudist, Kristi Kongi, Jaan Toomik, Lembit Saarts, Tiit Pääsuke, Valeri Vinogradov, Aili Vint, Olev Subbi, Sirje Runge, Jüri Arrak, Peeter Allik, Lola Liivat, Andres Tolts, Uno Roosvalt, Laurentsius & A.D., Erki Kasemets, August Künnapu.