Viinistul avatakse Aili Vindi ülevaatenäitus

Näituse kuraator ja NOAR.eu kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orni esmane kokkupuude kunstniku loominguga oli lapsepõlves paljudele tuttava Vindi illustratsioonidega raamatu "Kümme kooki" kaudu. "Aili Vindi loomingus on midagi erilist, mis koheselt kütkestab ja pikemaks ajaks kummitama jääb, ühelt poolt on see ürgne maalähedane jõud, teisalt aga naiselik sensuaalne loomus," ütles ta.

Ülevaatenäituse pealkiri "Naine ja meri" viitab Ameerika kirjaniku Ernest Hemingway suurteosele "Vanamees ja meri", kus pealtnäha lihtsa ja realistliku loo taga peitub mitmeplaaniline maailm. Näitusel on väljas üle 60 teose.

Näitus "Naine ja Meri" jääb Viinistul avatuks kuni 7. juulini.