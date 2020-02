Johanna Mudisti näitus "Ajarändur" tõstab esile aja

"Minu maalide kolmandaks tegelaseks keha ja koha kõrval on aeg. Benjamin Franklin on öelnud, et "Aeg on aine, millest koosneb elu"," rääkis Mudist oma näitusest.

Kunstnik ei käsitle oma töödes mitte niivõrd kokkuleppelist kellaaega, vaid psühholoogilist aega, mida tajume ootamist kogedes. "Oodates aja tunnetus muutub, avardub. See on seisund, kus keha on olevikus, aga mõte on rännanud juba potentsiaalsesse tulevikku. See seisund on väliselt staatiline, kuid seesmiselt intensiivne," arutles ta.

Mudisti maalide ajas ollakse justkui kinni, see isoleerib, vangistab.

"Minu maalides lasevad tegelased vaikusel, aja ja koha kogemusel sakraalselt endast läbi voolata. Mõned figuurid ootavad passiivselt tõusu, mõõna või tuult, teised jälle on võtnud ette vaikse teekonna, et leida väljapääs minevikku või tulevikku. Nad rändavad veidi unenäolistes, võimatutes situatsioonides ja paikades. Maalide ja joonistustega kirjeldan rännaku sihtkohti või ka rännakut ennast," ütles ta.

Näitusel on eksponeeritud ka tikutopsi mõõtu narratiivsed joonistused. "Joonistuste abil annan edasi igapäevaelu poeesiat ja traagikat, balansseerides argielu ja fantaasia vahemail," selgitas kunstgnik.

Johanna Mudist (sünd 1991) elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Tartu kõrgema kunstikooli maalingute alal 2014. aastal ja omandanud Eesti kunstiakadeemias magistrikraadi 2017. aastal maali alal. Ta on ennast erialaselt täiendanud Soomes ja Poolas. 2018. aastast on Johanna Mudist maalikunstnike liidu liige ja 2019. aastast kunstnike liidu liige.

Näitus on avatud 28. veebruarist kuni 18. märtsini.