Kumu tähistab sünnipäeva uue püsiekspositsiooni ja laadaga

Laupäeval, 15. veebruaril toimuvad eesti-, vene- ja ingliskeelseid näitusetutvustused Kumu suures saalis avatud näitusel "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis".

Pühapäeval, 16. veebruaril saab osaleda põnevates töötubades ning soetada kodumaist disaini ja kunstiraamatuid disaini- ja raamatulaadal. Toimuvad erinevad töötoad lastele ja karikatuuri töötuba täiskasvanutele. Pärastlõunat ja õhtut sisustavad erinevad tegevused: kunstnik Eva Mustoneni juhendamisel saavad huvilised proovida kätt kimchi-töötoas (valmistatakse koreapäraselt fermenteeritud kapsast) ning tutvustatakse vastavatud 1990. aastaid käsitlevat püsiekspositsiooni.

Sünnipäeva nädalavahetusele paneb punkti feministliku kirjanduse õhtu ‒ näituste "Sisse, sisse – uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen" ja "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis" ühisüritus.

Uue püsiekspositsiooni "Tulevik on tunni aja pärast. Eesti kunst 1990. aastatel" fookus on murranguliste 1990. aastate Eesti kunstil. Püsiekspositsiooni kuraator on kunstiteadlane ja Kumu kunstimuuseumi programmijuht Eha Komissarov.