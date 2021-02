Tanel Veenre: Maile Grünberg on inimese, kunstniku ja loojana kartmatu

Grünberg on loonud nii unikaalmööblit kui ka tööstuslikku mööblidisaini ning tema käe all on sündinud rohked avalike hoonete interjöörid alates olümpiaregatiks valminud Tallinna lennujaamast kuni uuenduskuuri läbinud Nukuteatrini välja.

"Grünberg on tuntuks saanud väga erinevate töödega 1970. aastatest, kus ta oli siis üks esimesi, kes viljeles popstiili Eestis, kavandades mööblit, mis oli unikaalne, noortepärane, värske, eriti just sellises tummises ja, ma ütleks ka, maskuliinses nõukogude olmes. Niisugust vitaalsust on temas alati olnud hästi palju," ütleb kunstiteadlane Karin Paulus.

Kunstnik ja disainer Tanel Veenre kirjeldab Maile Grünbergi nii inimese, kunstniku kui loojana kartmatuna. "Ta ei ole kartnud kuidagi minna vastuollu selle ajaga, milles ta on. Ta on kehtestanud iseend, et ta täidab oma loominguga alati ruumi või tema loomingulised objektid täidavad ruumi ja oma kohaloluga samamoodi. Et võimatu on mitte märgata."