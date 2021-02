Mati Kütt: ma ei saa ise ka aru, kust mu ideed tulevad

"Tihti korduv küsimus, et kuidas saab kellestki kunstnik – ma vastaks sellele hoopis niipidi, et kunstnikuks ei saada, vaid kunstnik ollakse. Ehk midagi peab olema sul varasemast kaasa võetud," märkis Kütt.

Ta tunnistas, et ideed tulevad temani tõesti väga salamisi. "Ma ei saa ise ka aru, kust need tulevad. Elu ja unenäod. Unenäod on ju elu osa."

Küti sõnul on see uuema ja värskema mõtlemise surm, kui looja ehk režissöör peab hakkama vastutama kogu rahva eest, et miks ta ei too rahvast kinno. "Kui selle üle hakata mõtlema, siis sa ei ole kunstnik, siis sa oled kadunud mees ja pole enam vaba."