Sõpruse kinolinale jõuab kogu Mati Küti looming

10.--12. juunini on Sõpruse linal võimalik näha eriprogrammi "Une-Mati", mis koondab kahte seanssi animafilmitegija Mati Küti kogu senise loomingu.

Tänavu pälvis Kütt kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia art house'i lipu kõrgel hoidmise eest Eesti animafilmis. Kino Sõprus teeb Mati Kütile kummarduse ja toob ekraanile vanameistri kõik filmid ja isegi loodud reklaamid.

"Kummalisel kombel on Mati Küti loomingu kvaliteet vaata et pöördvõrdeline selle kättesaadavusega: mida parem film, seda vähemad inimesed on seda näinud, või seda üldse teha saaksid", kommenteeris programmi kuraator Tristan Priimägi.

"Autor on hinnatud, aga ta looming justkui mitte: kui mõned tuntumad hilisemad tööd nagu "Taevalaul" välja arvata, on ta napi filmograafia erilisi pärleid tavakodanikul täiesti võimatu leida, ja ka filmifriik peab tegema üsna suuri pingutusi. Sellega seoses tundus aeg olema küps tuua Sõpruses ekraanile kogu Mati Küti looming."

Küti filmide hulgast leiab nii nuku- kui joonisfilme, kõik filmid koos mahuvad ära kahte seanssi: ühel linastuvad umbes 90-minutise sessioonina kõik ta lühifilmid, ja teisel suurteos, 45-minutine "Taevalaul" ja Mati Küti tehtud reklaamid, mida pole Eestis avalikult näidatud.

10 juuni. linastustel on kohal ka Mati Kütt ise, kellega vestleb Tristan Priimägi.

Kava

"Monument" (1981, 2')

"Labürint" (1989, 8')

"Sprott võtmas päikest" (1992, 23')

"Plekkmäe Liidi" (1995, 15')

"Põrandaalune" (1997, 11')

"Nööbi odüsseia" (2002, 19')

"Une instituut" (2006,10')

"Substantia stellaris" (2007, 3')

"Taevalaul" (2010, 45')

Filmide kohta saab lähemalt lugeda kino Sõprus veebilehelt.