Jaak Prints: Ingo Normet innustas õpilasi alati laiemalt mõtlema

Ingo Normet tänab Kultuurkapitali elutööpreemia eest ja palus enda eest kõneleda oma õpilastel ja kolleegidel.

Nii Normeti õpilased kui kolleegid kirjeldavad teda kui õpetajat, kes innustas mõtlema ja vaatama elu laiemalt. "Kindlasti oli Ingole hästi oluline avatus. Ingo soovis, et üliõpilased lavakunstiosakonnas näeksid väga erinevaid maailmakäsitlusi ja väga erinevaid kunstitegemise viise," ütleb EMTA lavakunstikooli õppejõud ja teatriuurija Liina Jääts.

"Mulle meenub Ingo intuitsioonitäpsus. Ta innustas oma õpilasi alati laiemalt mõtlema, nägema rohkemat kui seda üht ainuõigemat teed. Ta turgutas uurima, avastama, mõtlema. See on üks väga tänuväärne omadus ühel õpetajal," ütleb Normeti õpilane, praegune EMTA lavakunstikooli peakoordinaator Jaak Prints.

"Väga suur teene on tõesti olnud see, et ta on õpetanud meid vaatama ja tahtma näha väga palju erinevat teatrit," meenutab endine õpilane, näitleja ja lavastaja Kersti Heinloo. "Ta kooli ajal ka organiseeris oma tudengitele alati välisreise, aga see ei tähendanud, et me ainult teatrit vaatame, vaid ta õpetas ka vaatama elu laiemalt."