Ain Anger: juba sel sügisel on mul võimalus astuda Metropolitan Opera lavale

Ooperisolist Ain Anger pälvis Kultuurkapitali helikunsti valdkonna peapreemia laiahaardelise töö eest maailma ooperilavadel. Kultuurisaates "OP" avaldas ta aga, et juba sel aastal avaneb tal võimalus astuda üles Metropolitan Opera laval New Yorgis.

Ain Anger kinnitas, et kuigi ühelt poolt on koroonaviiruse tõttu maailmas praegu hirmus aeg, siis tema jaoks on see olnud nagu õnnistus. "Ometi on aeg maha võetud ja saab mõelda mõtteid, suusatada, käia metsas ja mere ääres," tõdes ta ja lisas, et tavaliselt jookseb ta lennujaamast kontserdisaali ja sealt edasi hotelli. "Seda on viimastel aastatel isegi liiga palju olnud."

"Esialgu vaevas küll kurbuse tunne, et kuidas ma siis ei laula, midagi on ju puudu, aga siis leiad need teised asjad, mis on ka elus tähtsad," tõdes ta ja lisas, et kuigi talle noorena muusika väga meeldis, siis ei osanud ta eales unistada, et muusikast võiks saada tema elukutse.

Angeri kaks lemmikut ooperimaja maailmas on Estonia ja Viini ooperimajad. "Need on kaks absoluutset äärmust, üks on selline muusikahäll, kus isegi iga lavamees oskab laulda, aga teisel pool on Estonia teater, kus ma olen kasvanud ja mis jääb väga-väga südamesse ja tähtsale kohale."

Samuti selgitas ta, et juba sel sügisel võib tal avaneda võimalus mängida Metropolitan Opera laval. "Septembri lõpus ja oktoobris oleks esimene võimalus teha roll "Boriss Godunovis" ja samal hooajal ka "Jevgeni Oneginis"," ütles Anger.