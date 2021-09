Anger: New Yorgi Metropolitan Operast on mulle ka varem pakkumisi tehtud

28. septembril esietendub New Yorgi Metropolitan Operas "Boriss Godunov", milles munk Pimeni rollis astub üles Eesti ooperilaulja Ain Anger. "OP-ile" antud intervjuus rõhutas Anger, et lõppude lõpuks ei mängi rolli mitte see, millises ooperimajas sa esined, vaid just inimesed, kellega koos seda teed.

"Olen mänginud erinevates "Boriss Godunovi" lavastustes umbes kaheksa või üheksa korda," tõdes Anger ja selgitas, et kuigi tema debüüt New Yorgi Metropolitan Operas toimub alles tänavu, siis pakkumisi on ka varem tehtud. "Seal on olnud olukordi, kus mul on teine leping juba ees ja eelnevast asjast pole saanud ära öelda, sest kui sul leping on olemas, siis on ikkagi aumeeste mäng," tõdes Anger ja rõhutas, et ta on kaks korda pakkumistest ära öelnud.

Metropolitan Opera saalis on küll 4000 istekohta, kuid Ain Anger usub, et see teda eriti ei mõjuta. "Kui mõelda kasvõi laulupeo peale, siis seal oli palju suurem publik," tõdes ta ja mainis, et kõige enam mõjutab hoopis see, kui hea on koostöö dirigendi, orkestri ja teiste lauljatega. "Samuti hea töömeeleolu ja kindlustunne, et sa saad ennast nendest tingimustes teostada, seega mitte see maja ega lava pole võti, vaid just inimesed."

New Yorgi ooperimaja on pea poolteist aastat olnud suletud, taasavamise eel tunnetab Anger põhiliselt aga just koroonaviiruse mõju. "Sa pead olema absoluutselt vaktsineeritud, siin ei ole demokraatiat, kus saaks öelda, et ma vist ikka ei vaktsineeri, sest kui vaktsiini ei ole, siis uksest sisse ei saa," kinnitas ta ja lisas, et alla 12-aastased lapsed majja sisse ei pääsegi, sest neid ei vaktsineerita.

"Kui rääkida veel demokraatiast, siis muusikamajades ei olegi eriti demokraatiat, sest kui tuleb dirigent ja ütleb, et me teeme niimoodi, siis kõik teevadki nii ja alluvad temale," mainis Anger ja lisas, et loomulikult on valitud ka hea mees, keda usaldada ja kelle arvamust kuulata. "Koroonaviiruse võtmes on ka see, et kuigi me oleme vaktsineeritud ja kaks korda nädalas peame teste tegema, siis vaatamata sellele laulame me proovides maskides."

Maskis laulmine on Angeri sõnul kohati päris keeruline. "Pikemad fraasid on raskemad, sest sisse hingamine nõuab pikemat aega, aga see on täiesti võimalik," nentis ta ja selgitas, et laval nad loomulikult maske ei kanna. "Siis me peaksime võtma sellised Vana-Kreeka maskid kasutusele, kus on näha, kes on hea ja kes on halb."

Eestis võib Ain Angerit näha esinemas järgmisel kevadel. "Peast ei oska öelda," tõdes ta ja mainis, et ta tahaks väga Estonia teatris peaosa teha. "Siiamaani me ei ole ilusale kokkuleppele jõudnud, mina tuleks küll, eks Estonia teatri poolt peaks ka natukene toetama seda asja."

