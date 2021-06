Ain Anger: laulmine on maailma kõige ilusam amet

Laulja Ain Anger tõdes, et on alati klassikalist muusikat mõistnud rohkem kui poppmuusikat ning klassikalise muusika esitamine on tema sõnul maailma parim amet.

Neljapäeval 50. aastaseks saav Saaremaa juurtega bass on Viini Riigiooperi solistina esitanud üle 40 rolli, lisaks suurvormid ja kammermuusika. Koduses Eestis on Ain Angeri kontserdid alati välja müüdud ja ees ootab mitu kohtumist publikuga.

"Elutarkus tuleb ajaga, 50 on lihtsalt üks number," ütles Ain Anger õnnitlusi vastu võttes. "Eks see on üks tähtpäev järgi mõtlemiseks – kes sa oled."

Oma edukast karjäärist ja rohketest tunnustustest Ain rääkida pigem ei armasta. "Ma olen lihtne Saaremaa poiss, kes on leidnud ühe asja, mis meeldib – see on laulmine. Olen lasknud sellest muusikast, mis elu ja töö mulle annab, lihtsalt kaasa tõmmata," rääkis ta. Laval esinemine eeldab alati ka mingit protsenti edevust, kuid Angeri sõnul on temaga alati kaasas käinud pigem aeglane Saaremaa poiss.

Oma varastest kokkupuudetest muusikaga rõhutab Anger, väikse poisina oli ta täis igatsusi ja unistusi. Kihelkonna (Saaremaa) on tema sõnul maailmaäär ja sealt 30 km kaugusel Kuressaare linnaski käimine oli pikk maa, rääkimata mandrist ja veel kaugematest punktidest. "Selline natuke eemal elamine andis elule hoopis rohkem igatsusvarjundit kui nendele lastele, kellel kõik on igapäevaselt käes," rääkis Anger. "See puudutab su maailmatunnetust."

Angeri sõnul on muusika olnud ta elus kogu aeg - emadel on ju komme laulda laps hällis magada või laulda valu ära, kui varvas on katki löödud. "Ema laulmisoskus, musikaalsus ja ilus hääl on mind kindlasti mõjutanud, see mõju on olnud vaat et kõige suurem," nentis ta. Kodune plaadiriiul oli tema sõnul küll kõhnuke, kuid seal olid Georg Otsa plaadid ja hulk vene romansse.

Klassikalise suuna peale sattus Anger maast madalast. "Muusika õppimine läks alguses üle kivide ja kändude," jutustab Anger. "Konservatooriumisse läksin ainult suure tahtmistundega, minu ettevalmistus selleks kooliks oligi vaid kaks aastat ettevalmistust sealsamas. Ma teadsin, et klaveril on mustad ja valged klahvid ja kus on do-noot. See aeg oli väga keeruline õppimise aeg." Anger nentis, et laulmine on üks selliseid asju, mis saab tulla puhta looduse poolt, kellel on temaga sarnase õpikogemusega kolleege Euroopas palju. "Peaasi, et sul on hääl," tõdes ta.

"Igas etapis on õpilane täpselt nii hea kui ta oskab vastu võtta", meenutas Anger oma õpetajaid. "Aega on vaja ja lauljaks tuleb kasvada."

Anger rääkis ka oma varasest tõmbest just klassikalise muusika poole. "Ega see popmuusika pole mind kunagi kõnetanud," nentis Anger, kes enda sõnul taustamuusikana seda isegi tähele ei pane. Klassikalist muusikat Anger lausa otsis ja kuulas, oli see siis raadiost või kusagilt mujalt. "See pani mind kuulama, klassikalises muusikas on jõud, suurus ja võimalused," ütles ta. Klassikaline muusika on Angerile tundunud alati palju lihtsam mõista kui popmuusika ja klassikalise repertuaari laulmist nimetab ta maailma parimaks ametiks. "Aga seda tööd ei tehta raha pärast," ütles ta.

Saates oli juttu ka ettevalmistusest lavale minekuks, töö eripärast, muusikas elamisest, ettelaulmistest, reisimisest, lavanärvist ja solistiks saamisest. Oma teest maailmalavadele rääkides nentis Anger, et tegi õigel ajal õigeid otsuseid ja tee sai hästi sillutatud.

Ain Anger, kes lapsena oleks tahtnud saada laevakapteniks, ütles, et ta pole unistaja tüüp. "Kui sa jääd unistama, siis sa võib-olla ei teegi midagi," tõdes ta. Angeri esinemisampluaa on üle maailma. "Ma arvan, et ma olen kogu ooperimaailma läbi käinud," ütles Anger. "Praegu on ainult Moskva Suure teatri ja Metropolitan Opera lavad vallutamata, aga see kindlasti tuleb."