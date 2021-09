Anger: Metropolitan Opera saal on väga meeldiv

New Yorgi Metropolitan Operas esietendus "Boriss Godunov", milles astus munk Pimeni rollis üles ka Eesti ooperilaulja Ain Anger. Koroonaviiruse tõttu poolteist aastat suletud olnud Metropolitan Opera on Angeri sõnul valmis taaskord publikut tervitama.

Ain Anger ei mängi "Boriss Godunovi" lavastuses kaugeltki mitte esimest korda, küll aga oli seekordne roll tema debüüt New Yorgi Metropolitan Operas. "Väga meeldiv saal on ja ei peagi midagi tegema, et teed suu lahti ja kõlab ja tuleb ka tagasi," kinnitas ta ja lisas, et lauljale jaoks on väga oluline, et oleks endal aimu, kuidas saalis kõlab.

Ain Anger Pimeni rollis MET Opera "Boriss Godunovis" Autor/allikas: Marty Sohl/ Met Opera

Metropolitan Opera oli koroonaviiruse tõttu suletud poolteist aastat ja selle aja jooksul kaotati umbes 150 miljonit dollarit. Piletimüük on seni läinud aeglasemalt kui pandeemiaeelsel hooajal. Angeri sõnul on esinejad avaldanud muret, et inimesed ei leia enam ooperiteed üles, kuid tema arvates see nii ei ole. "Nii palju, kui ma olen rääkinud inimestega, siis ootus on loomulikult olemas," tõdes ta ja avaldasa lootust, et ehk ei panda teatri- ja ooperimaju uuesti kinni.

Angeri hinnangul on USA publik kindlasti teistmoodi kui Euroopas, eriti suurlinnades, kus elutempo on kiirem. "Tuleb meelde, kui Washingtonis tegin "Lendavat Hollandlast" ja loomulikult tõlgiti seda ooperit, aga enne seda, kui nali tuli, siis nad jõudsid juba lugeda ja juba naersid," meenutas ta ja mainis, et see oli natukene ootamatu. "Ühest küljest nad olid hoos, aga ette naerda, sellega tuli nagu harjuda, võimalik, et ka aplausid ja muud asjad on vähe teistsugused."

Angerit näeb MET Opera "Boriss Godunovis" 17. oktoobrini.