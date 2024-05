Metropolitan Opera juht: tahame tühistada Putinit, mitte Puškinit

New Yorgis asuv Metropolitan Opera on toetanud Ukrainat täiemahulise sõja esimestest päevadest alates. Ooperimaja peadirektor Peter Gelb sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi nende võimuses pole võidelda pommide ja kuulidega, siis saavad nad suurendada kultuurikogukonna toetust.

New Yorgis asuvat Metropolitan Operat peetakse maailma mainekaimaks ooperiteatriks, mille lavale pääsevad vaid oma ala parimad. 4000-kohaline saal müüakse välja igaks õhtuks.

Metropolitan Opera ehk Met oli üks esimesi rahvusvahelisi kultuuriorganisatsioone, mis täiemahulise sõja puhkemise järel Ukrainas näitas üles solidaarsust Ukraina rahvale ja kultuurile ning seda toetust on jätkatud tänaseni.

"Kahetsen, et me ei hakanud Ukrainat toetama varem, 2014. aastal, kui sõda tegelikult alguse sai. Me ei saa võidelda pommide ega kuulidega, kuid me saame suurendada kultuurikogukonna toetust," sõnas Metropolitan Opera peadirektor Peter Gelb.

Igapäevaselt tehakse koostööd Ukraina riigiasutustega, et võõrustada Meti laval Ukraina dirigente ja soliste. Lisaks toetatakse Ukraina päritolu Kanada dirigendi Keri-Lynn Wilsoni loodud Ukrainian Freedom Orchestrat, mis koosneb sõja eest põgenenud muusikutest. Dirigent Wilson on ühtlasi Peter Gelbi abikaasa.

"Kuna Putin on võtnud pähe eitada ukraina kunsti ja eitada ukraina kultuuri olemasolu, siis meie saame näidata, et ta eksib. Me tõestame Ukraina inimestele, et maailm on nendega. Me tõestame väljaspool Ukrainat elavatele inimestele, et ukrainlased võitlevad vabaduse ja demokraatia eest, mis hõlmab endas ka kultuuri ja kunsti," rääkis Meti juht.

Täiemahulise sõja puhkedes lõpetas Metropolitan Opera koostöö venelannast staarsopran Anna Netrebkoga. Gelbi sõnul ei ole Putini-meelsetel artistidel Metis kohta.

"Me ei taha Putini sõjaagressiooni tõttu pantvangis hoida suursugust vene kultuuri. Maailma ühe parima ooperiteatri juhina tunnen, et meil on kohustus esitada kogu suurt kunsti. Me tahame tühistada Putinit, mitte Puškinit," sõnas ta.

Paari aasta pärast peaks Meti lavalaudadele jõudma ooper, mis räägib Ukraina emadest, kes päästavad Venemaale küüditatud lapsi.

Gelbi sõnul oodatakse tulevikus enda lavale tagasi ka Ain Angerit. "Ain Anger on suurepärane artist, kelle kutsume kindlasti tagasi. Ta on kindlasti kõrgeima rahvusvahelise kaliibriga ja kuulub Meti lavale," kinnitas Gelb.