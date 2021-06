Ain Anger: loodan, et minu karjääri tipp pole veel käes

"Päike on kõrgel ja kui on sellised ilusad valged päevad ja ööd, siis hääl ei lähegi magama," ütles Ain Anger ja lisas, et suvalisel hetkel ta ikkagi mõnd aariat ette kandma ei hakka. "Laulja tahab ikkagi ettevalmistust saada, see on meie töö ning visiitkaart, see peab olema võimalikult perfektne."

Anger kinnitas, et aastas paar-kolm korda ütleb ta oma mänedžerile, et nüüd sel nädalal ma olen Eestis. "Üritan võtta sellise perioodi, kuhu ei mahu miski muu peale Eesti," sõnas ta ja mainis, et viimase pooleteise aasta jooksul on ta laadinud oma akusid ja kogunud inspiratsiooni, millest laulda. "See võimalus on olnud suurepärane."

Eriti naudib ta looduses käimist. "Ma üritan nii palju looduses olla kui vähegi saab, lisaks teha ka maal tööd, mida ma pole saanud teha viimased 20 aastat," mainis ta ja lisas, et näiteks on ta kaevanud ja istutanud maal taimi. "Kartulist kuni porgandini kõik on maha pandud, ma naudin seda."

Seda aga Anger väita ei taha, et ta oleks oma karjääri tipul. "Kui on tipp, siis sealt edasi tuleb allaminek, ma loodan väga, et ei ole veel tipp käes," mainis ta ja lisas, et hea meelega lükkaks ta selle tipu kaugemale, et oleks, kuhu ronida.

Anger esitas "Terevisioonis" koos Siim Selisega ka loo "Non ti scordar di me":