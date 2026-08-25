X!

Balti filmipäevade korraldaja: meie programm sobib kõigile

Film
Foto: Kaader filmist
Film

25. ja 26. augustil toimuvad kinos Sõprus kümnendat korda Balti filmipäevad. Ürituse korraldaja Raili Ots ütles "Terevisioonis", et seitsme linastuse hulgas on kõike alates krimiloost kuni täiskasvanutele mõeldud animatsioonini.

Raili Ots ütles "Terevisioonis", et festival toimub tänavu kümnendat korda. "See on ellu kutsutud kolme Balti riigi koostöös ehk siis Eesti Filmi Instituut ja Läti ning Leedu filmikeskused seda koos korraldavad ning see toimub paralleelselt kolmes riigis korraga," selgitas ta ja lisas, et Eestis toimub üritus kinos Sõprus.

Tema sõnul sünnib programm nii, et Eesti tiimile saadetakse valik Läti ja Leedu viimase aja filme. "Me vaatame need kõik läbi ja teeme valiku, mis võiks Eesti publikule meeldida, mis on näiteks festivalidel silma paistnud ja auhindu võitnud," mainis ta ja lisas, et see programm sobib kõigile. "Kokku on seitse linastust, on Balti lühifilmide programm, üks krimilugu Lätist, dokumentaalfilm, mängufilmid ning ka üks pöörane Läti animatsioon täiskasvanutele."

Eesti vaatajate ette jõuab muuhulgas Läti mängufilm "Jalajäljed". "See on tragikomöödia, saab ka naerda," rõhutas ta ja lisas, et mullu ka PÖFF-il linastunud film on lavastaja Alise Zariņa täispikk debüüt. "Hea meel on välja kuulutada, et tema on ka pärast linastust kohal kohtumas publikuga, ta on ühtlasi ka BFM-i vilistlane."

"See räägib ühest noorest naisterahvast, kes on natukene kimbatuses oma keha ning enesekindlusega, aga ühel päeval võtab kõik ootamatu pöörde, kui ta saab kõne, et ta isa on koomas ja intensiivravil, siis ta eksleb lõpututes koridorides ja saab nalja," ütles ta ja mainis, et Läti huumor ajas teda naerma küll.

Leedust jõuab kodumaise publiku ette dokfilm "Irenale", mis on koostöös Eesti ja Bulgaaria koostöös. "See on austusavaldus ühele silmapaistvale Leedu kultuuritegelasele Irena Veisaitėle, kellel on päris suur seos ka Eesti kultuurimaastikuga, sest ta oli Grigori Kromanovi abikaasa ja ta on pidanud väga oluliseks ka oma sõprust Nora ja Arvo Pärdiga, huvitav fakt on ka see, et Pärdi esimene tintinnabuli-stiilis klaveripala "Alinale" on saanud nime just Irena tütre järgi."

"Ka selle filmi puhul on Giedrė Žickytė kohal ja vestleb publikuga pärast linastust," mainis Ots.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:36

Balti filmipäevade korraldaja: meie programm sobib kõigile

15:53

Noortefestivalil "Kus?" annab Tartu raekoja platsil kontserdi Maria Kallastu

15:38

Vanemuine ja Läti Rahvusooper vahetavad sel nädalal külalisetendusteks majad

15:31

EÜS-i koor tähistab enda ja asutaja Karl August Hermanni juubeleid uue albumiga

15:29

Kumu Reiv täidab muusikaga nii muuseumi sisehoovi kui ka autotunneli

15:24

Piret Jaaks: suletud süsteemid on kirjaniku jaoks väga magusad kohad

15:09

Arvustus. Liisa-Lota Jõelehe isikunäitus küsib, kas õige kuju on üldse olemas

15:07

Keelenupp. Kirjavahemärkide järjekorrast lause lõpus

14:43

Maalikonservaator: nõukogude ajal tuli kunstnikel maalida sellest, mis kätte sai

14:06

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14:06

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused Uuendatud

24.08

Kunstnikud annetasid kunstnike liidu erakorralisele oksjonile 124 teost

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

09:46

Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

24.08

Morcheeba esineb tuleval aastal Tallinnas

25.07

Lavakast lavale | Robi Varul

18.08

Tallinnas algab kümnes Tallinn Fringe festival

17.05

Draamateatris asuvad uuest hooajast tööle Oliver Reimann ja Erling Eding

09:27

Jaanus Samma: maalidest on valutum loobuda kui ateljeedest

11:34

Südalinna Teatri hooaja avalavastus "Neverland" valmib koos teismelistega

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo