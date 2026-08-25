Balti filmipäevade korraldaja: meie programm sobib kõigile

Raili Ots ütles "Terevisioonis", et festival toimub tänavu kümnendat korda. "See on ellu kutsutud kolme Balti riigi koostöös ehk siis Eesti Filmi Instituut ja Läti ning Leedu filmikeskused seda koos korraldavad ning see toimub paralleelselt kolmes riigis korraga," selgitas ta ja lisas, et Eestis toimub üritus kinos Sõprus.

Tema sõnul sünnib programm nii, et Eesti tiimile saadetakse valik Läti ja Leedu viimase aja filme. "Me vaatame need kõik läbi ja teeme valiku, mis võiks Eesti publikule meeldida, mis on näiteks festivalidel silma paistnud ja auhindu võitnud," mainis ta ja lisas, et see programm sobib kõigile. "Kokku on seitse linastust, on Balti lühifilmide programm, üks krimilugu Lätist, dokumentaalfilm, mängufilmid ning ka üks pöörane Läti animatsioon täiskasvanutele."

Eesti vaatajate ette jõuab muuhulgas Läti mängufilm "Jalajäljed". "See on tragikomöödia, saab ka naerda," rõhutas ta ja lisas, et mullu ka PÖFF-il linastunud film on lavastaja Alise Zariņa täispikk debüüt. "Hea meel on välja kuulutada, et tema on ka pärast linastust kohal kohtumas publikuga, ta on ühtlasi ka BFM-i vilistlane."

"See räägib ühest noorest naisterahvast, kes on natukene kimbatuses oma keha ning enesekindlusega, aga ühel päeval võtab kõik ootamatu pöörde, kui ta saab kõne, et ta isa on koomas ja intensiivravil, siis ta eksleb lõpututes koridorides ja saab nalja," ütles ta ja mainis, et Läti huumor ajas teda naerma küll.

Leedust jõuab kodumaise publiku ette dokfilm "Irenale", mis on koostöös Eesti ja Bulgaaria koostöös. "See on austusavaldus ühele silmapaistvale Leedu kultuuritegelasele Irena Veisaitėle, kellel on päris suur seos ka Eesti kultuurimaastikuga, sest ta oli Grigori Kromanovi abikaasa ja ta on pidanud väga oluliseks ka oma sõprust Nora ja Arvo Pärdiga, huvitav fakt on ka see, et Pärdi esimene tintinnabuli-stiilis klaveripala "Alinale" on saanud nime just Irena tütre järgi."

"Ka selle filmi puhul on Giedrė Žickytė kohal ja vestleb publikuga pärast linastust," mainis Ots.