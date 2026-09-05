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Galerii: filmimuuseumis avati laste ja noorte animafestival Animinimist

Film
Filmimuuseumis avati esimest korda toimuv laste ja noorte animafestival Animinimist
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19 pilti
Film

3. septembril avati filmimuuseumis esmakordselt toimuv rahvusvaheline laste ja noorte animafestival Animinimist. Festivali jooksul jõuab noore publikuni põnev valik viimase viie aasta jooksul valminud animafilme Eestist ja mujalt maailmast.

Animinimisti programm toimub Tallinnas Filmimuuseumis ning kinodes Artis ja Sõprus, samuti Kose kultuurikeskuses ja Tõrva kinos Koit.

Festivalil toimuvad rahvusvahelised võistlusprogrammid, kogupereprogrammid, animatsioonitöötoad, kohtumised filmitegijatega, animatsioonistuudiote külastused ja näeb noorte autorite filme. Filmimuuseumis saab tutvuda ka Eesti animatsioonistuudioid tutvustava näitusega.

Festivalil on oluline roll noortel endil: rahvusvahelisi võistlusprogramme hindavad nelja vanuserühma lastežüriid. Oma lemmiku saavad valida ka kõik festivalikülastajad publikuhääletustel.

Noorte enda looming jõuab ekraanile noorte autorite võistlusprogrammis, kus näidatakse koostöös Animakooliga toimunud animatsioonivõistluse "Looduse salakeel" publiku lemmikuid.

Animinimist on rahvusvahelise animatsioonifestivali Animist Tallinn sõsarfestival ning see kestab 10. septembrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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