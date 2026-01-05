X!

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

Film
Foto: kaader filmist
Film

Kolmapäeval alustab Pariisis Pompidou keskuses läbi aegade suurim Balti riikide dokumentaalfilmidele pühendatud eriprogramm, mis kestab ligi kolm kuud ning mille raames toimub üle 50 linastuse.

Programm keskendub ennekõike just Eesti, Läti ja Leedu poeetilisele dokumentalistikale, olles jätk aastaid tagasi Karlovy Vary' filmifestivalil toimunud sarnasele, kuid väiksemamahulisele programmile. Eesti tegijatest jõuavad vaatajate ette teiste seas Mark Soosaare, Andres Söödi, Leida Laiuse ja Peeter Toomingu filmid.

"2018. aastal tuli välja film "Ajasillad", mis on Eesti-Läti-Leedu koostööprojekt, kus tõusiski esile mõiste "Balti poeetiline dokfilm". Hiljem on Pariisis ka Balti filmipäevad toimunud, kus Pompidou keskuse programmijuht nägi ja puutus sellega kokku. Sealt hakkas tal idanema see idee, et võiks koostada sellise uhke kahe ja poole kuulise eriprogrammi, kus on üle 50 seansi," rääkis Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

