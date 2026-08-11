Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

Näitamisele tuleb valik Läti ja Leedu viimase aasta mängufilmidest, dokumentaalfilm ning ka lühifilmide programm. Valitud filmide puhul on kavas kohtumine filmitegijatega, mis annab võimaluse teemasid põhjalikumalt arutleda ning filmitegijatel oma teadmisi ja kogemust jagada. Üritus toimub paralleelselt ka Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti riikide kultuurilist eripära ning Balti keti aastapäeva.

Vaatajate ette jõuavad:

"Külaline"

Režissöör: Vytautas Katkus

Kui suvi Šventojis lõpeb, hingab Leedu mereäärne linn oma viimase sooja hingetõmbe. Hiljuti isaks saanud Danielius jätab maha oma pereelu Norras, et Leedus siitilmast lahkunud vanemate korter maha müüa. Ta soojendab suhteid lapsepõlvesõpradega, nende sugulastega ja uute asukatega. Ta uitab üksi metsas, laskub vaiksesse rutiini, ausatesse vestlustesse ja vahvatesse mängudesse peaaegu tühjades paikades, kus liialt palju ei räägita. Siin on kõik muutunud.

"Külaline" Autor/allikas: Kaader filmist

Tundub, nagu oleks režissöör Vytautas Katkus stsenaariumile vaid põgusa pilgu heitnud ja siis improviseerinud. 16 mm kaameraga jäädvustab ta poeetilisi hetki sõpradega, kellest enamik ei ole näitlejad. "Külaline" triivib pöördumatu aja voolus ja väärib kahtlemata mitu korda vaatamist.

"Jalajäljed"

Režissöör: Alise Zariņa

Kui mõtled positiivselt, siis universum vastab. Tundlik heatundefilm on pesuehtne suureks saamise lugu üle kolmekümneaastastele. Tragikomöödia räägib tegusast Livist, kes on kimpus oma kehaga seotud ebakindlusega. Ta ei vaeva end minevikuga ega mõista kunagi teiste üle kohut. Ta armastab veelilli ja tal on nõrkus puudlite vastu, kuigi tal pole kunagi koera olnud. Kunagi unistas Liv Barbieks saamisest ja tegelikult loodab ju siiani, et ta armastav, ent veidi vanamoodne abikaasa teda vastupandamatuks peab, isegi kui nad õige harva suudlema kipuvad.

"Jalajäljed" Autor/allikas: Kaader filmist

Kõik muutub, kui Liv saab ootamatu kõne: tema võõrandunud isa on koomas ja intensiivravil. Tema kohmetu ja küüniline ema on jäikade reeglitega minevikus kinni ja näeb insuldis justkui põgenemiskatset. Liv tahab isaga rääkida, kuid igal külastusel eksib ta brutalistliku haigla labürintlikesse koridoridesse.

"Jumala koer"

Režissöörid: Raitis Abele, Lauris Ābele

Tundub, et meie lõunanaabrid on just animatsiooni vallas suure hoo sisse saanud. Kui nende "Vooluga kaasa" võlus ära suured rahvamassid ja isegi Ameerika akadeemikud, siis läti vendade Ābelede õudusunenäole sarnanev kingitus on mõeldud ennekõike žanrisõpradele ja kõigile neile, kes peavad lugu viisakuse piiridest väljuvast perverssemast huumorist. Sest seda on siin filmis palju, väga palju!

"Jumala koer" Autor/allikas: Kaader filmist

Film leiab aset 17. sajandi lõpupoole Liivimaal Zaube nimelises külas, kus kõik on justkui seletamatus deliiriumis ja kurja tuleku ootel. Nõiaprotsess päädib libahundiks tembeldatud vanamehe ütlustega, kuidas ta käib põrgus kuradi ja tema nõidadega võitlemas, et kindlustada head viljasaaki. See ei tõota aga head mitte kellelegi.

"Remont"

Režissöör: Gabriele Urbonaite

Tõlkija Ilona ja giid Matas kavatsevad pärast kaheaastast suhet leivad ühte kappi panna. Nad kolivad uude korterisse just siis, kui algab hoone renoveerimine. Pidev puurimine ja kopsimine muutuvad peagi kurnavaks.

Ilona terava keelega ema külastab teda, et väljendada oma kahetsust täitumata lootuse üle, võrreldes tütart endise klassikaaslase Lauraga, kes on kaitsnud doktorikraadi ja on nüüd kihlatud. Ilona oleks võinud teha palju teistsuguseid valikuid. Naine paneb pahaks, kui Matas meenutab talle, et ta saab peagi kolmekümneseks, ning puikleb abielujuttudest kõrvale.

"Remont" Autor/allikas: Kaader filmist

Ühel päikesepaistelisel päeval astub ukraina ehitustööline Oleg naaberkorteri rõdult juhuslikult Ilona ellu ja muudab seda põhjalikult. Enne sõda maalikunstnikuna töötanud Oleg teab Leedu kuulsaimat kunstnikku ja heliloojat Čiurlionist. Et mehele muljet avaldada, teeskleb Ilona, et ta on luuletaja. Nende kohtumised muutuvad sagedasemaks; õhk täitub väljendamata ligitõmbega. Oleg soovitab Ilonal Matasega rääkida, kui ta teda tõesti armastab.

"Irenale"

Režissöör: Giedrė Žickytė

Pärast laialdaselt tunnustatud filmi "Hüpe" naaseb Giedrė Žickytė oma seni südamlikuma dokumentaalfilmiga. Irena Veisaitė loo vastu on võimatu jääda ükskõikseks. Ta oli kirjanik, inimõiguste aktivist ja üks Leedu läbinägelikum ja targem naine, kes hoiatas meid sõdade eest, mis veel praegugi meie maailma mõjutavad.

"Irenale" Autor/allikas: Kaader filmist

Holokausti üle elanud Irena kaotas vanemad ja leidis varjupaiga kristlikus peres, kui Leedu oli Nõukogude Liidu okupatsiooni all. Ta suri 2020. aastal filmi eeltööde ajal. Tema kaotamine ajendas Žickytėt otsima uusi viise, kuidas äratada ellu Irena kahe ema liigutavad mälestused, tema eluaegne sõprus eesti helilooja Arvo Pärdiga ja tema moto: elada ilma kättemaksu ja vihata.

Irena loo uurimine arhiivimaterjalide, fotode ja vanade intervjuude kaudu inspireeris Žickytėd avastama seni rääkimata lugusid juutide Vilniusest, mida teati kunagi põhjamaise Jeruusalemmana.

"Tumesinine evangeelium"

Režissöör: Oskars Rupenheits

Sõltumatult toodetud krimidraama viib vaataja väga autentselt tagasi ohtlikku, hullumeelsesse ja ebakindlasse aega 1990ndatel. Riias valitsevad seadusetus ja kaos, toimuvad pingelised tagaajamised, ülekuulamised ja tulistamised rivaalitsevate jõukude, hoolimatute punkarite, korrumpeerunud agentide ja halastamatute politseinike vahel. Selles karmis maailmas karistatakse ausust ja lojaalsust külmavereliselt.

Noor idealistlik uurija Romans Skulte püüab esimesest vahetusest alates leida oma kohta äsja iseseisvunud Läti jõhkras ja kalgis labürindis. Narkokaubitsejad ja vägivaldsed gangsterid kontrollivad kõledaid tänavaid kõrgete ametnike nähtamatu kaitse all. Initsiatiiv hukutab need, kes seda üles näitavad. Noored kadetid õpivad kiiresti, et nad ei saa usaldada kedagi, isegi mitte oma lähemaid sõpru, sest reeturid ja nuhid varitsevad kõikjal.

"Tumesinine evangeelium" Autor/allikas: Kaader filmist

Kavalad Gruusia salakaubavedajad on hirmunud ühiskonda sügavalt juurdunud, samal ajal kui agressiivne Armeenia maffia astub kartmatult areenile. Hiiliv politseitriller, mis on täis pingelisi rööve, reetmisi, väljapressimisi, altkäemaksu ja järeleandmatut tagaajamist. Kõik tegelased on väljamõeldud, kuigi inspireeritud tegelikest juurdlustest. Peaosas debüteeriv Raitis Sturmanis meenutab noort Charlie Sheeni.