Galerii: Balti filmipäevade avamisel tekitas elevust "Vooluga kaasa" Oscar

Balti filmipäevade avamine kinos Sõprus
Teisipäeval said alguse üheksandad Balti filmipäevad. Festivali avas Kuldgloobuse ja Oscariga pärjatud animafilm "Vooluga kaasa". Koos filmiga jõudis Eestisse ka kuldne Oscari kuju, millega sai lähemalt tutvuda ja pilti teha.

Lisaks linastusid festivali avaõhtul varasemalt Berliini filmifestivalil olnud Läti ajalooline draama "Marija vaikimine" ja 2024. aastal Locarno filmifestivalil parima filmi ning parima debüütfilmi tiitlid pälvinud Leedu film "Mürgine".

Balti Filmipäevad jätkuvad kolmapäeval, mil vaatajate ette jõuab veel kolm mängufilmi ja lühifilmide programm "Kahe oleku vahel". Lisaks toimub 27. augusti õhtul Võru kinos Kannel filmipäevade erilinastus, kus näidatakse Leedu filmi "Mürgine".

Toimetaja: Karmen Rebane

