Maria Reinupi lühifilm "Arütmia" valiti Põhjamaade filmipäevade võistlusprogrammi

"Arütmia" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Režissöör Maria Reinupi uus lühifilm "Arütmia" esilinastub tänavu 67. Põhjamaade filmipäevadel Saksamaal, kus film kuulub Põhjamaade ja Balti lühifilmide võistlusprogrammi ning konkureerib parima lühifilmi tiitlile.

"Arütmia" jutustab loo Miia nimelisest noorest naisest, kes veedab nädalavahetusi vanavanemate juures maal neid aidates. Ühel päeval haigestub ka vanaisa tugisambaks olnud vanaema ning Miia peab leidma väga lühikese aja jooksul tasakaalu hoolimise ja paratamatusega leppimise vahel.

"See on lugu, mis sündis väga isiklikust kohast," sõnab režissöör Maria Reinup. "Loodan, et film kutsub mõtlema mitte ainult meie vananevast lähedaskonnast, vaid ka ajast — kui palju seda meil veel on koos nendega, keda armastame. Mul oli erakordselt suur rõõm töötada suurepäraste näitlejate Teele Pärna, Andres Lepiku ja Helle Laasiga. Nende õrn, detailne ja aus mäng loob filmi südame ning on omaette põhjus seda filmi vaadata."

Filmi Eesti esilinastus toimub PÖFF Shortsi raames, kus film kuulub rahvuslikku võistlusprogrammi, kust "Arütmia" rändab edasi Luleå filmifestivalile Rootsi.

Maria Reinup on varem lavastanud näiteks dokfilmi "Elu on vaid üks sõit", mis rääkis ekstreemspordiüritusest Simple Session, samuti valmis tema käe all "Eesti lugude" sarjas lühidokumentaal "Ninja" motosportlasest Keity Meierist. Ta on töötanud ka rahvusvahelises filmistööstuses, on olnud HÕFF-i kunstiline juht ning PÖFF-i programmi koostaja.

Toimetaja: Kaspar Viilup

