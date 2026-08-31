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Sõpruse muusikafilmide sarjas jõuab vaatajate ette Talking Headsi kontsertfilm

Film
"Stop Making Sense" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

12. septembril toimub kino Sõpruse ja IDA Raadio korraldatud muusikafilmide programmi sügishooaja avalinastus, kus vaatajate ette jõuab Talking Headsi värskelt restaureeritud kontsertfilm "Stop Making Sense". 1984. aastal valminud film esimest korda Eestis kinolinale.

1984. aastal filmis Jonathan Demme neljal järjestikusel õhtul ansambli Talking Heads esinemisi Hollywoodis, Pantages teatris. Laval astusid üles bändi põhiliikmed David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz ja Jerry Harrison. Kaasa lõid ka Bernie Worrell, Alex Weir, Steve Scales, Lynn Mabry ja Edna Holt.

Kontsertfilmi 1,2 miljoni dollarise eelarve kogusid bändiliikmed ise ning film on ka sõltumatult produtseeritud. Ehkki Talking Heads andis veel kolm albumit välja, jäi Stop Making Senve nende viimaseks tuuriks. "Stop Making Sense'i", mida kriitikud on korduvalt nimetanud ka läbi aegade parimaks kontsertfilmiks, restaureeris 2023. aastal 4K formaadis filmistuudio A24.

12. septembril kell 20.00 toimuva seansi juhatab sisse muusikateadlane ja kirjanik Brigitta Davidjants ning linastusele järgneb ka temaatiline pidu IDA baaris

Toimetaja: Kaspar Viilup

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