Näitleja Anne Mari Saks: ühel hetkel hakkas moetööstus tervisele

Näitleja Anne Mari Saks, kes on modellina töötanud, kinnitas, et moetööstusest lahkumine oli teadlik otsus. "Ühel hetkel hakkas see tervisele - nii füüsilisele kui ka vaimsele. Sa lähed sinna täiesti lapsena ja lapsena sul ei olegi oma mina-pilti välja kujunenud. Ei ole mingit maailmavaadet," arvas ta. "Ja kui keegi mainib sulle, et sa oled natuke pontsakaks läinud / .../ siis sa võtad seda väga hinge."

"Eks ta mingisuguses muutuses on küll," tõdes endine modell, et moemaailm muutub erinevate kehatüüpide suhtes tolerantsemaks. "Tahetakse aina rohkem võrdsust sisse tuua, et kõik kehatüübid on ilusad, aga sotsiaalmeedia annab jälle hagu alla," sõnas Saks. "Mingid iluideaalid ikkagi on."

"Kõige hullemad on need lood, kus modellid peavad tegema midagi sellist, mida nad ei taha teha," ütles lavastaja. "Kui inimene tunneb, et ta läheb iseenda kasvatusega, oma vaba tahtega vastuollu." Näiteks tõi ta aktifotodel poseerimise.

"Ma ei oleks isegi uskunud, et see mind nii palju võib mõjutada," sõnas Saks, kes pärast moetööstuses töötamist ei soovi kiirmoodi kasutada.

Lavastust "Mood" on võimalik vaadata Theatrumis.