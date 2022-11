Andri Luup: tegelikult on päris šokeeriv, kuivõrd esemestatud modellid on

Idee teha lavastus moetööstusest tuli lavastaja Andri Luubil siis, kui ta juhuslikult modellide lugusid moemaailma telgitagustest kuulis.

"Tegelikult on päris šokeeriv, mida inimestega tehakse, kuivõrd esemestatud nad on ja kuivõrd esemestatud on meie planeet Maa," sõnas Luup.

Lisaks Theatrumi näitlejatele on laval ka päriselt modellidena töötanud noored, kelle sõnul portreerib lavastus moetööstuses toimuvat ja ka selle mõju kliimale väga täpselt.

"See on dokumentaal. Siin on ka muidugi fiktiivseid tegelasi, aga meie modellidena räägime ikkagi päris lugusid, mis on päriselt modellidega juhtunud ja valutame südant kliima pärast," lausus näitleja Anne Mari Saks.

"Kaks ja pool kuud tagasi, kui me seda avastust tegema hakkasime, ei osanud ma üldse tähtsustada selle probleemi suurust," ütles Saks. "Ma olen ise hakanud ka aina teadlikumalt tarbima."