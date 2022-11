Theatrumis esietendub Andri Luubi „Mood”

Lavastuses on segunenud autori kogutud dokumentaalne ja juurde loodud fiktiivne sisu, mis aitavad rõhutada keskkonnahoiu olulisust ning seda, et igaühel meist on selles kanda oma roll. Lavale astub kolm noort modelli, kes on valmis moetööstusest lahkuma, ning viis tegelast, kellest moemaailm inspiratsiooni ammutab ja kes tegelevad moenädala tagajärgedega, filosofeerides arengute üle paralleelmaailmas.

""Mood" sai tõukejõu, kui nägin üht intervjuud tippmodelliga, keda küsitleja üritas suurte pingutustega pjedestaalile tõsta, aga kes ise võib-olla ei näinudki selles ametis midagi nii erilist. Suhtus sellesse töösse kui lükka-tõmbasse. Ja siis juhtusin kuulma ühe supermodelli muljeid sellest, kuidas noored tüdrukud leiavad end äkki kesk külma tööstusharu ning kuidas nende helesinine unistus puruneb," rääkis autor Andri Luup.

"Võib öelda, et see on mul esimene omamoodi poliitline tekst ja esimene sedasorti, kus fiktiivne ja dokumentaalne on segatud. Ja esimene roheliselt kallutatud tekst. Aga tõesti oli suvel paha olla Lõuna-Euroopas 39-kraadises kuumuses, regioonis, kus vahetult enne seda mõõdeti 47 kraadi sooja," lisas Luup.

Lavastuse truppi kuuluvad varasemalt modelliametit pidanud Jette Loona Hermanis, Anne Mari Saks ja Karel Käos ning Theatrumi näitlejad Maria Peterson, Tarmo Song, Helvin Kaljula, Ott Aardam, Anneli Tuulik ja Laura Peterson. Lisaks on meeskonnas kunstnik Brigita Viik, helikujundaja Tõnis Leemets, valguskujundaja Ivar Piterskihh (Endla Teater) ning koreograafiks on trupiliige Jette Loona Hermanis.