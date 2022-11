Maria Faust: "Maarja Missas" on erinevalt tavapärasest väga vähe dissonantsi

Maria Faust, kellest valmis hiljuti Kaupo Kruusiaugu käe all portreefilm "Machina Faust", avaldas nüüd oma esimese kooriteose "Maarja Missa". Faust rääkis saatele "OP", et kui reekviemid on üldiselt kellegi mälestuseks, siis tema "Maarja Missa" on lohutuseks ja selles on erinevalt tema tavalistest teostest väga vähe dissonantsi.

Loomingulistest aastatest rääkides tõdes Faust, et need ei ole vennad ja on olnud väga erinevad. Viimase kahe-kolme aasta sisse on mahtunud Faustil neli teost.

"Kolm neist on valmis ja purgis ning "Maarja Missa" on kohe detsembris välja tulemas plaadifirma ERP alt. Minu esimene kooriteos ja sotsiaalses mõttes olulisim teos."

ÜRO on kuulutanud 25. novembri Rahvusvaheliseks Naiste Vastu Suunatud Vägivalla Lõpetamise Päevaks. ERP-i ehk Estonian Record Productionsi all ilmunud "Maarja Missa" on just sellele teemale pühendunud.

"Maarja Missa" on kolmveerandtunnine suurvorm, kus saavad kokku vanamuusika, eksperimentaalne postmodernism ja jazz ning kus ladinakeelsed liturgilised tekstid ristuvad Karl Ristikivi ja Eero Epneri värssidega.

Faust tõdes, et ka pärast teose valmimist ei ole ta jõudnud lähemale vastusele, miks ühiskond ei suuda lähisuhtevägivalla nn ketti katki lõigata.

"Me kõik teame, et need on valed asjad, me kõik teame, et koduvägivallast algavad kõik meie probleemid. Armastuse puudusest hakkavad meie probleemid," kirjeldas ta.

Kui reekviemid on üldiselt kellegi mälestuseks, siis tema "Maarja Missa" on lohutuseks, selgitas ta. See tähendab, et helikeel peab ka olema pehme.

""Maarja Missa" ei kõla nagu minu tavaline teos, seal on väga vähe dissonantsi. See on väga romantilise helikeelega ja mõeldud rohkem hällilauluna. Seal ei ole ühtegi õpetust, manitsust. See on lihtsalt, et "Ma saan sust aru, et sul on väga halb olla"."

Intervjuud Maria Fausti jt näeb ETV eetris neljapäeval, 24. novembril kell 20.00.