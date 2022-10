Galerii. Esilinastus Kaupo Kruusiaugu portreefilm Maria Faustist

Režissöör Kaupo Kruusiaugu sõnul inspireeris teda Maria Fausti raju karakter ja sõltumatus.

"Soovisin lähemalt uurida, mis on loomingulise kompromissituse ja tundliku ühiskondliku närvi hind," sõnas Kruusiauk. "Kuidas isiklikust elust võrsub looming? Lisaks on filmi teemaks meestele ja naistele esitatavad erinevad standardid ja julgus käia oma teed."

"Machina Fausti" võtted algasid 2020. aastal. Jälgitud on kolme Maria Fausti teose sünniprotsessi: "Maarja missa", "Organ" ja "MOnuMENT". Filmitud on nii Taanis, kus Maria viimased 20 aastat põhiliselt on elanud, kui ka Eestis, kus ta koroonaaja tõttu pikemalt viibis.