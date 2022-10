Maria Faust portreefilmist: see on valus vaatamine

"Ennast ei olnud hea vaadata, aga ma otsustasin, et pean end sellest filmist eraldama. Selle filmi eesmärk peab olema kõrgem kui minu enda elu," sõnas Faust.

"Muusika, samamoodi nagu kõik kunstid, kaasaarvatud film, peab olema kõrgem inimestest ja nende eludest," selgitas Faust, ning lisas, et see on ka põhjust, miks ta filmiprojektiga kaasa läks.

"Seda filmi ei olnud mulle vaja, aga ma arvan, et seda on Eestis vaja," sõnas ta ja märkis, et Eestis ühiskonnas on otseütlemisest puudu. "Meil on puudu võrdsusest, naiste väärtustamisest muusikas ja teistel aladel."

Muusiku sõnul näeb filmis temast ka neid pooli, mida laval ei näe. "Vajalik on näidata, et kõigel, mis lava peal toimub, on oma hind ja mina maksan seda, mitte keegi teine."

Filmis kajastatavat peab muusik valusaks vaatamiseks. "Ärge minge seda vaatama, see on ikka nii valus vaatamine," tõdes ta.

"Olin kindel, et kui teeme selle filmi ära, olen endaga mingis mugavas kohas, aga kohe läks kõik pekki ja see püüti kaamerasse."