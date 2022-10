Maria Faust end feministiks ei pea: ma lihtsalt arvan, et maailmas võiks olla võrdsus

Kolmapäeval, 19. oktoobril esilinastus Kaupo Kruusiaugu dokumentaalfilm, mis portreteerib üht tuntuimat Eesti muusikut maailmas - Maria Fausti. "Ringvaates" rääkis Faust, mismoodi on ta saksofonistina edu saavutanud ning jagas ka oma maailmavaateid.

"Mitte kellelgi ei ole muusikas kerge - eriti preagu," arvas Faust. "Mitte ühelgi loomingulisel inimesel ei ole kerge leida oma tee kõigepealt ja ka midagi saavutada. Kusjuures see saavutamine ja need auhinnad ei ole ju eesmärk omaette."

"Ma ei lähe lavale mõttega, et ma olen naismuusik," muigas Faust. "Ma lähen lavale ja teen oma tööd - täpselt samamoodi nagu iga teine muusik," rääkis ta ja lisas, et muusikud võiksid saada rohkem kriitikat oma töö sisu kohta, mitte väljanägemise.

"Ei pane enam tähele," vastas Faust küsimusele, kuidas kriitika teda mõjutab. "Kui produtsent ütleb, et teid on paha vaadata, siis ma ei saa sellele kuidagi reageerida."

"Kui ma oskan enda eest seista - kas see teeb mind feministiks?" vastas Faust küsimusele, millal ta feministiks hakkas. "Ma olen inimeste õiguste eest seisja," lausus ta, et päris feiministiks ta end ei pea. "Ma ei mõtle igapäevaselt sellist teemade peale. Ma lihtsalt arvan, et maailmas võiks olla võrdsus."

"Mul on oma sõna. Ma tean, kes ma olen," kommenteeris Faust, miks ta end valjuks nimetanud on, ent lisas, et ta ei mõtle selle all midagi ebameeldivat või ebaviisakat. "Feministiks ei sünnita, aga valjuks sünnitakse küll, jah."

"Vot, see on see, kuidas sa elad oma elu - ma ei ela minevikus," kommenteeris Faust, miks tal ei olnud meeles stuudios ettenäidatud videoklipp, kus ta laulab ja saksofoni mängib 1997. aastal. "Ma ei ole laulja, see ei ole minu instrument," tunnistas Faust, et laulnud pole ta enam ammu.

"Tol ajal oli "Kaks takti ette" väga vinge saade," meenutas Faust. "Kindlasti vingem, kui ükski teine staarisaade kunagi saab olema. See oli ainus võimalus noortel püünele saada."

Faust lausus, et saksofoni õppimist ei alustanud ta väga noorena, sest see ei olnud toona lihtsalt kättesaadav pill. "Alguses pidi alustama ikkagi klaveri või viiuliga," ütles ta. "Ma olin hilisteismeline, kui ma leidsin tee saksofonini."

"Meil oli kokkulepe algusest peale, et meil pole kokkulepet. See on tema töö, tema looming, läbi tema tuleb see film," kommenteeris Faus enda uut filmi "Machina Faust", mis on kinodes alates 20. oktoobrist.