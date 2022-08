Maria Faust annab albumil välja kooriteose "Maarja missa"

2020. aastal ütles Faust Klassikaraadiole antud intervjuus, et "Maarja Missa" on tema esimene suurem teose. "Üheksaosaline teos, mis on inspireeritud ja loodud vägivalla all kannatavate inimeste ja eelkõige naiste ning laste jaoks. Tundub, et see on minu jaoks oluline teema ja see teema ei saa enne otsa, kui ma tunnen, et on tekkinud dialoog mitte ainult riid," selgitas ta.

Teose esmaettekanne toimus 2020. aastal Jaani kirikus, hiljem esitati seda ka 2021. aastal Jazzkaare avakontserdil.

Tänavu suvel andis Maria Faust välja albumi "Monument", mis on inspireeritud Kuressaare linnusest ja arhitekt Louis Kahnist.