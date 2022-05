Maria Faust: sooloplaat on saksofonisti jaoks oluline egoistlik verstapost

Maria Faust sõnas, et viimasel ajal on tal olnud aega nokitseda ja iseenda sisse vaadata, mistõttu koosneb tema värske album "Monument" vaid soolomaterjalist. "Sooloalbum ei ole selline asi, mille teeme niisama taustaks ära, pigem on see küpsuse, eneseusalduse ja -teadvuse hetk kunstniku elus," tõdes ta ja lisas, et sooloplaati ei ole väga kerge lindistada.

"Sellest sain ma aru, et päris ilma show-off'ita ei ole võimalik sooloplaati teha, mingil määral on see saksofonisti jaoks üks oluline egoistlik verstapost," ütles ta ja lisas, et kuigi tal oli tunne, et oleks võinud veel sooloplaadiga oodata, siis mõtles ta samas, et kui ta seda nüüd ära ei tee, siis võib-olla ei sünni seda sooloplaati kunagi.

"Kuigi ma tahaksin öelda, et see on toonud palju rõõmu, siis samas on see toonud ka alastust ja õppetunde, mis ei ole kunagi inimesele eriti meeldivad," nentis muusik ja lisas, et soolomaterjalis on väga selgelt välja kirjutatud, mis on sinu puudused, millega oled alati maadelnud. "Võib-olla olen ainult mina nii kriitiline, aga ma usun, et enamik saksofoniste kaalub enne väga, kui sellise materjali välja paneb."

Koroonaperiood läks Maria Fausti sõnul täpselt nii, nagu me kõik arvasime. "Kõige raskemad asjad tulevad alles nüüd, sest väga paljud asjad tuleb uuesti üles ehitada," sõnas ta ja lisas, et ta on jäänud vahepeal vanemaks ega jaksa kogu aeg ringi tuuritada. "Mulle koputas see pandeemia väga ilusasti õlale, et mõtle nüüd rahulikult järele."

Praegusel hetkel üritab ta anda nädalas mitte üle ühe kontserdi. "Üritaks seda kvaliteedi ja kvantiteedi suhet hoida, selleks on nüüd küll õige aeg," selgitas Faust.