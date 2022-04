Galerii. Jazzkaare avas Joel Remmeli ja Peedu Kassi uudisteos "Ood metsale"

Kui tasuta kontsertide päev toimub 19. korda, siis kontserdipikkuseid uudisteoseid on festival spetsiaalselt festivaliks tellinud viimastel aastatel. Sel korral sai kuulda pianist Joel Remmeli ja kontrabassist Peedu Kassi loodud teost "Ood metsale", mis sisaldab muusikute rõõmsaid ja kurbi mõtteid Eesti metsade ilust ja valust.

Remmeli ja Kassi avakontserdiks loodud ühisteos "Ood metsale" on pühendatud Eesti metsale, selle väele ja hoidmise vajalikkusele. Heliloojad ise ütlesid, et teos on ühtaegu ülistuslaul inimese eksistentsi toetavale loodusele kui ka terav bluus raielankidele. Kontserdi kuulaja sai kogeda siristavat metsvinti, tormituules või sae all murduvat mändi, igavikulist rabaväljade tühjust ja ilu. Koos heliloojatega oli laval jazz-ansambel, keelpillid ning elektroonikaga Bert On Beats.

Festivali avapäev algas tasuta kontsertide päevaga, kus muusikast, joogast ja kunstist tulvil kontserdid toimusid Vabal Laval, Fotografiska Tallinnas, Velvetis, Erinevate Tubade Klubis ja õhtu lõppes Philly Joe's jazziklubis.

Hommikujooga taustale pakkus muusikat Mihkel Mälgandi, Fotografiska Tallinnas sai kuulda lauljatar Liisi Koiksoni ning ansambel Rubundi kontserte. Disainiagentuuris Velvetis esitlesid oma lühialbumeid laulja ja kitarrist Jaan-Eerik Aardam ning Raili Lilleorg oma ansambliga. Erinevate Tubade Klubis sai kuulda helilooja-pianist Bianca Rantala Triot ning pärast seda esitles oma noodiraamatut "Laulud ja lood" 50. sünnipäeva tähistav kitarrist ja helilooja Jaak Sooäär. Õhtu lõpetasid Vabaduse väljakul asuvas Philly Joe's jazz-klubis värske muusikaga Otsa-kooli ansamblid.

Selleaastase Jazzkaare peaesinejad on Grammy auhindadega pärjatud — Ameerika jazz-laulja Dee Dee Bridgewater koos Estonian Dream Big Bandiga ning saksofonist Kenny Garrett värske stuudioalbumi "Sounds From The Ancestors" muusikaga. Lisaks jõuavad Jazzkaarele Rootsi bänd Dirty Loops ning jazz-vokalist, prantslanna Cyrille Aimée.

Samuti näeb festivalil Ameerika jazz- ja soul-muusik China Mosest, Brasiilia mandoliinistaari Hamilton de Holandat, Iisraeli trompetisti Avishai Cohenit, Suurbritannia heliloojat-pianisti Neil Cowleyt ning koostöös UNESCO muusikalinnade Tallinna ja Katowice ning Katowice JazzArti festivaliga jõuavad Eestisse esimest korda plaadifirma ECM ansambel Maciej Obara Quartet ja free jazz'i koosseis trio_io.

Oma 50. aasta juubelit tähistab Jazzkaarel kitarrist Jaak Sooäär, kes musitseerib sünnipäevakontserdil ansambliga Eesti keeled, solistid Riho Sibul ja Vaiko Eplik. Kooslus Mingo Rajandi/Eva Koldits toob publiku ette uudisteosena passiooni "Elajannad", oma uut muusikat harpejjile ja ansamblile esitleb Valter Soosalu, Siim Aimla Funk Band koos Alika Milova, Eleryn Tiidu, Silver Laasiga elustavad funk-muusika hitid, Kalle Pilli Quintet'ilt saab kuulda debüütalbumi "Lantau" lugusid, Marten Kuningas ja bänd teevad kavaga "Bowie 75" kummarduse popmuusika suurkujule, uue albumi muusikat esitleb Frankie Animal ning Cätlin Mägi põimib helikangasse parmupillid ja elektroonika.

Samuti astuvad üles Kadri Voorand ja noored bändid Neon Fir ja Alfa Collective. Kodu- ja välismaiste artistide koostöös sünnivad kontserdid Siiri Sisask & Kristjan Randalu — Lingua mea, Maria Faust Jazz Catastrophe, Tafenau & Vind Duo feat. Ricardo Padilla, Aasta Jazzmuusik 2021 Holger Marjamaa astub lavale koos Heikko Remmeli & Lee Pearsoniga ning uuemaid elektroonilisi helisid tutvustab Maarja Nuut koos Šveitsi löökpillimängija Nicolas Stockeriga. Lapsed on oodatud perekontserdile "Pidu loomariigis", kus näitleja-laulja Saara Pius koos ansambliga esitavad tuntud lastelaule jazz'i võtmes.

Kaheksandat korda toimub Jazzkaar Telliskivi Loomelinnakus, festivali kontserdid jõuavad ka Tartu, Viljandi, Rakvere, Kuressaare ja Haapsalu publikuni. 33. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 24. aprillist 1. maini 2022 üle Eesti.